In Horizon Forbidden West tutte le tribù avranno una loro anima

In queste ore sono emersi nuovi dettagli su Horizon Forbidden West, l’attesissimo seguito delle avventure di Aloy che uscirà il prossimo anno.

Il precedente capitolo è stato uno dei capisaldi di PlayStation 4 per tantissimo tempo, prima di approdare anche su PC.

Con un porting molto atteso, ma che ha dato parecchi grattacapi ai giocatori che lo hanno affrontato dal day one.

Non è la prima volta che Sony si sbottona sul titolo, perché già qualche settimana fa avevamo saputo nuove informazioni su Horizon Forbidden West.

Le nuove informazioni che riporta Kotaku sono molto interessanti, perché richiamano delle idee di game design che fanno venire in mente una famosa esclusiva PlayStation.

In maniera similare a quanto succede in The Last of Us Part II, tutti i personaggi di Horizon Forbidden West si comporteranno in maniera molto realistica dal punto di vista psicologico.

All’interno del gioco ci sarà un sistema che influenzerà i gruppi di personaggi secondari, con l’obiettivo di rendere ogni tribù riconoscibile anche dai comportamenti, oltre che dal vestiario e dall’architettura.

L’influenza data da questo sistema si estenderà a molti elementi delle tribù, dai percorsi che fanno alle animazioni, fino al modo in cui trasporteranno gli oggetti addirittura.

Secondo il team di sviluppo di Horizon Forbidden West, i giocatori saranno in grado di riconoscere una tribù anche da lontano grazie a queste peculiarità. Ecco un esempio:

«Quando i membri di una tribù sono nel loro accampamento, nei loro spazi sicuri, si comporteranno come loro stessi. Gli Oseram sono una tribù patriarcale, quindi le loro animazioni saranno tipo pugni sulle spalle e batti cinque. Gli Utaru, invece, sono rilassati, quindi si troveranno spesso seduti tutti insieme e saranno più empatici.»

Non sappiamo al momento quali altri effetti le tribù potranno avere nel flusso di gioco, in particolare nei confronti di Aloy, o anche come si rapporteranno con le creature mostruose.

Le quali avranno dei comportamenti molto realistici, che i giocatori dovranno studiare come dei veri cacciatori.

Per i fan più sfegatati, Aloy è stata riprodotta da una bellissima statua: cliccate qui a vostro rischio e pericolo, o almeno per il portafogli.