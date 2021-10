Horizon Forbidden West, la statua di Aloy è bellissima (e costosissima)

Mentre Horizon Forbidden West si fa attendere, non manca certo occasione per celebrare il nuovo titolo in arrivo con dei gadget dedicati alla protagonista Aloy.

La protagonista di Horizon Zero Dawn è diventata una icona moderna del mondo dei videogiochi, per il suo aspetto non convenzionale e per la grinta messa in gioco da Guerrilla.

Con buona pace di quei poveracci che alzarono un polverone al reveal di Horizon Forbidden West, inventando una critica sterile sull’aspetto della protagonista.

Riguardo il sequel in uscita, Guerrilla ha già svelato l’arrivo di una nuova statua che sarà inclusa nella Regalla Edition, ma con una brutta sorpresa per i giocatori vecchia scuola.

Ma per i collezionisti, e per i fan sfegatati di Aloy, c’è un nuovo oggetto da collezionare che ritrae la fiera cacciatrice di Horizon Forbidden West.

Lo ha annunciato Guerrilla stessa su Twitter, in collaborazione con Dark Horse Direct, ed è una nuova statua di Aloy tratta proprio dal prossimo titolo in uscita.

La qualità la potete vedere dalle foto poco più sotto, e Dark Horse è una garanzia in quanto a definizione e cura per i dettagli.

Dal sito ufficiale potete consultare la galleria fotografica completa, di cui vi proponiamo solo una piccola selezione giusto per mostrarvi la cura maniacale nella riproposizione dell’eroina.

La statua ritrae il modello con i vestiti e gli accessori che avrà in Horizon Forbidden West, è in scala 1/6, disponibile in sole 2000 copie e prenotabile da ora.

Bellissima, perfetta e stupenda, così come clamoroso è anche il suo prezzo. La statua di Aloy viene venduta di listino a 400 dollari, pagabili anche a rate.

Per i veri fan di Horizon Forbidden West, che nel frattempo possono accontentarsi di aspettare quest’altra statua di Aloy, decisamente più abbordabile.

