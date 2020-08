Horizon Zero Dawn PC, seconda patch disponibile: ecco cosa cambia

Guerrilla Games ha annunciato la pubblicazione della seconda patch di Horizon Zero Dawn PC, che porta il gioco alla versione 1.02.

Questo nuovo update non introduce funzionalità di sorta né particolari provvedimenti nei riguardi dello stato tecnico del gioco, ma si limita, su richiesta della community, a sistemare altri crash e problemi riscontrati dal giorno del lancio.

Patch 1.02 for #HorizonZeroDawnPC is out now! This patch aims to address various crashes and graphical issues reported by our community.

Thank you for your support and patience as we continue to improve your experience on PC!

🗒️ Patch notes: https://t.co/kWhp91laV6 pic.twitter.com/K6J9JstVzZ

— Guerrilla (@Guerrilla) August 19, 2020