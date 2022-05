In Elden Ring gli ascensori possono essere i vostri migliori alleati

Il mondo dei soulslike è molto affine all’edilizia a quanto pare, perché anche in Elden Ring gli ascensori hanno un ruolo peculiare.

Per l’esplorazione? Sì, anche, avere una struttura del genere nel mondo del titolo From Software, che potete recuperare su Amazon, è senz’altro un aiuto.

Ma non solo per questo. Ad esempio, per capire se siete giocatori esperti di Elden Ring un buon modo è capire come usate gli ascensori. Davvero.

In Bloodborne dovete imparare a gestirli, invece. Perché a Yarnham gli ascensori possono essere più letali di una mandria di chierici belve.

In Elden Ring gli ascensori sono molto comodi per facilitare l’esplorazione, e rappresentano anche la ricompensa più dolce dopo aver scoperto una shortcut al termine di una lunga esplorazione.

Ma i giocatori più esperti li usano anche per avere un vantaggio tattico in combattimento. Abbiamo visto molti modi di usarli, nei soulslike, ma c’è sempre chi fa di meglio.

Un maestro della strategia quello apparso su Reddit, che ha usato un ascensore per sconfiggere un nemico nel modo più creativo.

Come potete vedere, il nostro eroe di Elden Ring ha indotto un avversario a salire su un ascensore, che poi si è attivato.

Come è morto il nemico? Semplicemente la IA dell’avversario si è ritrovata troppo in alto, con il giocatore “agganciato” in linea d’aria davanti a lui, ma molto più sotto.

Il nemico ha quindi camminato nella speranza di trovare il giocatore da combattere. Ma quello che ha trovato, invece, è stato un bel pavimento di cemento. Per la gioia del giocatore che si è trovato un drop senza fatica.

Gli ascensori sono un vero incubo per i nemici di Elden Ring, quindi. Ma anche per gli sviluppatori perché, come raccontato di recente, sono tra le cose più difficili da creare in un videogioco.

Per altre notizie dal mondo di Elden Ring: poteva mancare il crossover con Il Signore degli Anelli? Ovviamente no.