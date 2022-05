Elden Ring, l’Interregno diventa come la Terra di Mezzo

Elden Ring, l’ultimo soulslike prodotto e sviluppato del team di Hidetaka Miyazaki, è una fucina di idee per i giocatori, inclusi ora anche i fan de Il Signore degli Anelli.

Il gioco (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti stato al centro di mod ed editing di vario genere, alcuni dei quali davvero sorprendenti.

Di recente un fan ha infatti deciso di innestare nel gioco, grazie all’editor dei personaggi, una vera e propria tartaruga ninja, ma a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato da The Gamer, un fan ha infatti ricreato nel gioco alcune scene de Il Signore degli Anelli con incredibile precisione.

L’utente ‘PickleLover’ ha infatti creato Frodo e Sam e li ha portati in un’avventura attraverso La Terra di Mezzo: non un’avventura qualsiasi, ma la loro avventura, quella che hanno vissuto nei tre film usciti 20 anni fa, e prima ancora nei libri di J. R. R. Tolkien.

Gli hobbit di Elden Ring possono essere visti mentre si nascondono dall’Occhio di Sauron, mentre si avventurano nel Monte Fato, mentre la spada di Frodo – Pungolo – viene mostrata in un blu brillante in più di un’occasione.

Trovate il risultato finale di questa creazione a tema The Lord of the Rings poco sotto (per tutti gli utenti TikTok), con tanto di colonna sonora originale tratta dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Restando in tema, alcune settimane fa qualcuno aveva pensato anche di ricreare il protagonista della saga di Metal Gear Solid, per un risultato davvero unico.

Senza contare che un altro giocatore ha di recente provato a includere anche il Thor del Marvel Cinematic Universe nell’Interregno, lasciando tutti decisamente sorpresi in positivo.

Infine, qualcun altro ha deciso di innestare Will Smith nel gioco in un modo davvero esilarante, rievocando l’ormai noto schiaffo della Notte degli Oscar.