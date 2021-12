In Back 4 Blood ora potete giocare la campagna anche in single player offline

Back 4 Blood è l’ultimo gioco di Turtle Rock Studios, nonché sequel spirituale dell’apprezzato Left 4 Dead, uscito lo scorso ottobre per PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il team ha da qualche ora pubblicato un corposo aggiornamento di dicembre che include una grande quantità di miglioramenti generali delle performace del gioco, introduce skin e attività legate ad eventi natalizi, nuove carte e bilanciamento delle armi e della difficoltà.

L’introduzione maggiore però è senza dubbio quella dell’inserimento di una nuova campagna interamente offline per giocatore singolo, che permette ai giocatori di completare il gioco senza alcun bisogno di connettersi alla Rete.

Fino ad adesso l’unica modalità single player a disposizione era la modalità allenamento, che metteva a disposizione tutte le carte in modo tale che i giocatori potessero sperimentare e imparare le meccaniche fondamentali del gioco.

Questa modalità tuttavia non permetteva al giocatore di accumulare potenziamenti o di fare qualsiasi altro tipo di progresso all’interno del gioco. Adesso a questo problema è stato posto rimedio, poiché con la nuova campagna in singolo è possibile giocare la storia e i singoli livelli ottenendo gli stessi upgrade disponibili per chi giocava in multiplayer online.

I cambiamenti introdotti dal nuovo update sono veramente tanti, e non si limitano alla campagna single player. Tra questi troviamo le nuove skin per armi, personaggi, graffiti, emblemi, nonché una nuova area di allenamento e anche una riduzione del livello di sfida per alcune difficoltà.

Have a Holly jolly slaying! Check out what you can find in today's update! #Back4Blood https://t.co/da4yhurePL pic.twitter.com/YzO21amWBz — Back 4 Blood (@back4blood) December 16, 2021

