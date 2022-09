In Assassin’s Creed Mirage il parkour tornerà importante, promette Ubisoft

L’annuncio di Assassin’s Creed Mirage è finalmente arrivato dopo mesi di rumor, così come le prime informazioni su gameplay e contenuti.

Mirage, che potete già ordinare su Amazon, avrà tra le altre cose l’obiettivo di tornare alle origini della saga di Ubisoft.

Prenderà anche le distanze da Valhalla, perché promette di essere un’esperienza più economica e compatta in quanto a gameplay e durata.

Talmente tanto più “piccolo” che, all’inizio, Assassin’s Creed Mirage avrebbe dovuto essere un DLC nelle intenzioni iniziali.

Mirage guarderà anche al passato cercando di recuperare ciò che ha funzionato negli episodi precedenti della saga degli Assassini.

E, come riporta PushSquare, il gameplay del titolo recupererà anche la caratteristica peculiare di Assassin’s Creed: il parkour.

Ubisoft ha già confermato che l’interno titolo si svolgerà all’interno di una ricostruzione particolarmente densa della Baghdad dell’800, che verrà resa ancora più interessante da un sistema di parkour rinnovato.

Secondo il produttore principale, Fabian Salomon, Assassin’s Creed Mirage mira a ricreare la stessa sensazione del sistema di parkour di Unity, che venne elogiato molto dai fan all’epoca.

Per dare al giocatore la massima libertà di esplorare Parigi, Ubisoft aveva ricostruito completamente il sistema di parkour, e per Mirage verrà recuperato.

Assassin’s Creed Unity sarà una ispirazione molteplice per Mirage, perché oltre al parkour la città di Baghdad punta ad essere densa come lo era Parigi, con una gestione e volume della folla molto più importanti ed elaborati.

Per fortuna abbiamo scoperto che in Mirage non ci sarà il gioco d’azzardo reale alla fine, e che le indicazioni comparse all’interno degli store digitali erano solamente un errore.

Se volete recuperare tutte le informazioni sul titolo vi consigliamo di recuperare la nostra anteprima, che trovate a questo indirizzo.