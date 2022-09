Assassin’s Creed Mirage copierà un elemento dall’episodio più discusso della serie

Assassin’s Creed Mirage è stato finalmente ufficializzato da Ubisoft dopo i tantissimi rumor e leak dei mesi scorsi.

Dopo il successo strabordante di Valhalla (lo trovate su Amazon) che ha venduto tantissimo, Ubisoft ci ha messo un po’ prima di ufficializzare il futuro.

Da un po’ si è cominciato a parlare di Assassin’s Creed Mirage, e qualche ora fa era uscita effettivamente una possibile data in cui sarebbe potuto essere svelato.

Alla quale si è affiancata la comunicazione ufficiale di Ubisoft, che ha dato anche l’appuntamento preciso per vedere il nuovo episodio in azione.

E a pochissimi giorni dal reveal ufficiale, emergono altri leak su quello che dovrebbe essere l’entità del gioco finale.

Come riportato da VGC, pare proprio che Assassin’s Creed Mirage avrà delle mire molto più ampie, pur volendo tornare al gameplay del passato.

Secondo lo stesso leaker che aveva condiviso le prime informazioni sul gioco, Mirage punterà ad avere una feature caratteristica di uno dei capitoli più controversi della saga.

Additional Assassins Creed Mirage information has been shared by j0nathan (YouTube).

-Baghdad is the only city

-Throwing knives and roof hiding spots

-A lot of NPCs in the streets

-A lot of parkour

-Some slow motion assassinations#AssassinsCreedMirage pic.twitter.com/gkUv1QF1lx — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 2, 2022

Si parla della quantità di folla presente in Assassin’s Creed Unity, che proprio per via della gestione di quella folla così voluminosa era andato in tilt.

L’Assassin’s Creed del 2014 era infatti funestato da tantissimi problemi tecnici, i quali erano stati al centro delle famigerate polemiche del tempo.

Una folla numerosa che comporrà l’unica città presente in Assassin’s Creed Mirage, un cambiamento rispetto a quanto detto finora perché Baghdad sarà l’unica città giocabile.

Viene confermata in compenso la tendenza ad avvicinarsi al gameplay del passato, con tanti punti in cui nascondersi, tantissimo parkour e anche le uccisioni stealth in slow motion.

L’appuntamento è quindi per il prossimo Ubisoft Forward datato 10 settembre, in cui forse scopriremo anche cosa ne è stato dei tanti progetti di cui si è parlato negli ultimi mesi.

Pare infatti che uno dei giochi rinviati da Ubisoft di recente fosse stato un episodio di Assassin’s Creed con un budget più piccolo del solito.

Mentre Infinity, nome in codice di uno dei progetti del franchise, è quello che si ripete di più al punto che il reveal sarebbe vicino.