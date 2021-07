Impiegato Microsoft ruba 10 milioni di dollari (sfruttando Xbox)

Le vetrine digitali sono diventate un modo conveniente per fare acquisti, tanto che Xbox ne ha fatto sicuramente un baluardo della propria strategia di mercato.

La Casa di Redmond sta infatti costantemente aggiungendo nuovi giochi al servizio, specie titoli disponibili al Day One.

Per il mese di giugno, la lineup non aveva lasciato particolarmente colpiti i giocatori, ma a luglio la situazione è sicuramente molto, ma molto interessante.

E se il futuro è roseo grazie anche all’arrivo di servizi come Xbox Cloud Gaming, può capitare che una cosiddetta “falla” nel sistema possa creare qualche grattacapo piuttosto spiacevole.

La storia è sicuramente curiosa: come riportato da Bloomberg (via GameRant), Volodymyr Kvashuk è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al matrimonio della zia, decidendo poi di rimanere negli USA dopo aver trovato lavoro nel ramo della tecnologia.

Assunto da Microsoft nel 2016 per far parte di un team per testare i bug del negozio digitale dell’azienda.

Kvashuk un bel giorno si è incuriosito e ha aggiunto una carta regalo Xbox al suo carrello per una transazione di prova.

Una volta fatto ciò, l’uomo ha scoperto che il Microsoft Store gli aveva fornito un codice regalo perfettamente funzionante, come fosse stato eseguito un vero acquisto.

Normalmente, questo tipo di difetto nel sistema avrebbe dovuto essere segnalato e corretto, ma Kvashuk ha deciso di continuare a usare il bug a suo vantaggio.

Per due anni, Kvashuk avrebbe utilizzato l’errore nel sistema per raccogliere codici in blocco, rivendendoli poi a venditori di seconda mano attraverso il mercato delle criptovalute.

Interi fogli di calcolo e unità USB piene di codici di carte regalo Microsoft sono state trovate in suo possesso, una volta che è stato rintracciato, processato e ritenuto colpevole di tutte le accuse.

L’ex Microsoft è stato condannato a nove anni di carcere per contrabbando e molto probabilmente verrà rimandato in Ucraina dopo che la sua condanna sarà stata scontata.

La truffa ha infatti raggiunto un totale di ben 10 milioni di dollari, il tutto attraverso carte regalo (incredibile ma vero).

