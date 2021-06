Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis (ed è uno stiloso puzzle)

Epic Games Store ha presentato oggi i nuovi giochi gratis disponibili per il riscatto su PC attraverso il suo client.

Diversamente da altri “giochi gratis” di cui si sente spesso nominare, come nel caso di PlayStation Plus, quello di Epic Games Store è un vero e proprio giveaway.

Non avrete bisogno di alcunché per ottenere i titoli forniti, all’infuori di un account (anch’esso gratuito) sullo store, come ormai dal 2018 ad oggi.

Soltanto oggi vi abbiamo segnalato un’iniziativa simile, seppur non del tutto assimilabile visto che richiede un abbonamento, con i fantastici 6 di Amazon Prime.

Sono riscattabili a partire da oggi, e fino al prossimo 1 luglio, questi due titoli:

Horizon Chase Turbo

Sonic Mania

Sono due veri e propri instant classic, con Horizon Chase Turbo, ad esempio, che è un omaggio ai racing degli anni ’80 e ’90 sulla scia (letteralmente) di Outrun.

Sonic Mania è invece una hit SEGA, con cui la label giapponese ha rilanciato il porcospino blu, appena diventato 30enne.

Il nuovo gioco annunciato come parte del giveaway settimanale su Epic Games Store, che saranno invece disponibili dal’1 all’8 luglio alle ore 17:00, è:

The Spectrum Retreat

Questa la descrizione dello stiloso puzzle adventure:

Registrati alla reception di The Spectrum Retreat per un soggiorno che non dimenticherai facilmente. Manipola gli eventi per raggiungere la verità in questo coinvolgente rompicapo incentrato sulla trama.

Parlando di titoli gratuiti o tramite abbonamenti, i giochi inclusi in PlayStation Plus per le console PS4 e PS5 a giugno saranno disponibili per ancora qualche altro giorno.

Stessa sorte di quelli per Xbox, invece, con i Games With Gold di giugno che saranno presto sostituiti in favore di altre scelte.

Più a lunga gittata sono invece le new entry di Xbox Game Pass Ultimate, che comprendono svariate gemme indie come Limbo.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.