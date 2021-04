Il vinile di Demon’s Souls è la sorpresa che vorreste trovare nell’uovo di Pasqua

Per la sensazione di voglio collezionare nuove cose dedicate ai miei videogiochi preferiti ci siamo passati un po’ tutti. Di solito, si accompagna a quella che suggerisce sto spendendo troppo per collezionare nuove cose dedicate ai miei videogiochi preferiti. Sappiate, quindi, che il contento dell’articolo che segue potrebbe portarvi di nuovo in bilico tra questi due sentimenti.

Sony e Milan Records hanno infatti presentato il nuovo cofanetto di dischi in vinile dedicati alla colonna sonora di Demon’s Souls, nella versione che abbiamo potuto sentire nel remake uscito su PlayStation 5. Composto da due diversi dischi in un peculiare e intrigante tinta dorata (ma ci saranno anche altri colori, come arancio, blu o argentato), il cofanetto comprenderà 21 tracce e sarà pubblicato il prossimo 18 giugno, segnala Kotaku.

A impreziosire il tutto ci sarà anche la copertina illustrata per l’occasione dall’artista Ken Taylor, che potete vedere da vicino nelle immagini che accompagnano questo articolo.

La colonna sonora in vinile di Demon's Souls

Rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà il prezzo per il pre-ordine di questa edizione della colonna sonora, che farà probabilmente gola agli affezionati del videogioco di casa From Software.

Demon’s Souls è uscito originariamente nel 2009. Nel 2020 il suo remake è stato uno dei titoli di lancio della neonata PlayStation 5, dove ha ottenuto grandi lodi dalla critica – tra cui quelle del nostro Domenico Musicò, che ha firmato la video recensione di SpazioGames.

Gli amanti dei videogiochi di Hidetaka Miyazaki, mentre il sogno di un nuovo Bloodborne sembra sempre più remoto, sono ora concentrati sull’attesa di novità per Elden Ring, il videogioco che ha fatto perdere le sue tracce da un po’ – dopo un succoso leak, a dire il vero – e che sarà firmato, nella sua lore di gioco, da nientemeno che George R. R. Martin.