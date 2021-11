Il trionfo di Call of Duty Vanguard solleva un “problema” del mercato

Activision e Sledgehammer Games hanno da poco rilasciato il loro Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della serie di FPS a sfondo bellico diventata con gli anni garanzia di qualità.

Il nuovo episodio del franchise ha infatti tutte le carte in regola per essere sia un’ottima esperienza per giocatore singolo che per quanto riguarda il comparto multigiocatore, al netto dello strapotere di Warzone.

Del resto, questo nuovo capitolo potrebbe di fatto essere la prima parte di una nuova – presunta – trilogia, cosa questa che alza ulteriormente l’asticella per quanto riguarda il ritorno nella seconda guerra mondiale.

Senza contare neppure che, nonostante Call of Duty Vanguard sia appena uscito sul mercato, le specifiche PC dell’FPS bellico non sono poi così esigenti.

La modalità zombie è quella che garantisce un sano divertimento con un paio di buoni amici.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Call of Duty Vanguard è al primo posto nelle classifiche dei giochi retail del Regno Unito, mettendo così la parola fine al dominio di FIFA 22.

Lo sparatutto di Activision è stato venduto principalmente su piattaforme PlayStation, con PS5 che rappresenta il 41% delle vendite, seguito da PS4 al 29%, Xbox One al 19% e Xbox Series X|S all’11%.

La serie di Call of Duty è storicamente una delle più forti a livello di vendite per quanto riguarda le copie fisiche in UK, visto che parliamo milioni di copie.

Oggi, però, sembra proprio che la tendenza stia drasticamente cambiando, visto che le vendite retail sono in calo del 23% rispetto al capitolo del franchise uscito l’anno scorso.

Nel 2020, Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti avuto un calo delle vendite fisiche di lancio del 64% rispetto al gioco dell’anno precedente (Modern Warfare).

Dal canto suo, il mercato digitale ha accelerato del 39%, quindi non possiamo ancora trarre conclusioni sulla performance di Vanguard, ora come ora.

Staremo a vedere se il nuovo sparatutto di Activision riuscirà a imporsi anche nel mercato italiano e con quali numeri (dati alla mano), visto che per ora a trionfare è sempre e solo un gioco molto noto.

Infine, da giorni si parla del prossimo Call of Duty 2022, il quale potrebbe essere addiruttura un sequel di uno dei capitoli della serie più amati di tutti i tempi.