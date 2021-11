FIFA 22 batte GTA V, ma due titoli Switch non sono d’accordo

Ottobre ha lasciato spazio al ben più freddo novembre, un mese che anticipa l’arrivo delle novità per le vacanze natalizie: gli ultimi giorni del mese ormai passato hanno riservato un bel po’ sorprese per quanto riguarda la classifica software italiana settimana, la quale vede GTA V fuori dalla Top 3.

FIFA 22 ha in precedenza ottenuto la tripletta sul podio, sebbene il nuovo simulatore calcistico di EA abbia sempre e comunque avuto il quinto capitolo di Grand Theft Auto alle calcagna.

Il titolo sportivo è stato infatti il campione assoluto per diverse settimane, ma a quanto pare ora la situazione si starebbe rimescolando in maniera decisamente inaspettata.

Vero anche che di recente GTA V è tornato in auge grazie anche alle ultime novità per quanto riguarda la GTA The Trilogy, annunciata ufficialmente da Rockstar Games.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 25 al 31 ottobre.

In prima posizione troviamo, ancora una volta, FIFA 22 in versione PlayStation 4, ultimo capitolo della nota serie sportiva targata Electronic Arts.

Secondo posto invece per una new entry per console Nintendo Switch, ossia Mario Party Superstars, definito senza mezzi termini come «un esilarante gioco da tavolo in cui le sorti di una partita possono cambiare in un batter d’occhio».

Terza posizione invece per un gioco che di tanto in tanto torna in Top 3 con prepotenza, ossia Ring Fit Adventure, il particolarissimo videogioco exergame sempre per console Switch, disponibile dal 18 ottobre 2019.

Anche per quanto riguarda la classifica PC, Football Manager 2021 ottiene la prima posizione senza troppi complimenti, seguito da Shadow of the Tomb Raider al secondo posto.

Terza posizione ottenuta da un altro gioco dedicato all’archeologa Lara Croft, ossia Tomb Raider Anniversary, remake della prima avventura dedicata all’eroina più famosa di sempre.

Ricordiamo che EA Sports ha appena reso disponibile il Title Update 3 di FIFA 22, il nuovo aggiornamento dedicato all’ultimo capitolo della simulazione calcistica.

Sempre FIFA 22 si è rivelato molto importante anche per capire le tendenze del mercato videoludico, particolarmente per quanto riguarda le sue vendite, visto che le versioni digitali hanno stracciato quelle del mercato fisico.

Nel frattempo di scoprire i dati di vendita di novembre, godiamoci l’ormai prossimo GTA Trilogy, dove Rockstar sembra aver fatto proprio un ottimo lavoro per quanto riguarda il comparto tecnico.