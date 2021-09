Call of Duty, il prossimo episodio sarà un sequel di un gioco molto amato

Non sarebbe un autunno videoludico senza un nuovo episodio di Call of Duty, ed iniziano ad emergere le prime informazioni sul capitolo del 2022 addirittura!

Mentre la saga si preparara all’arrivo di Call of Duty: Vanguard, i soliti insider ben informati cominciano a divulgare notizie riguardo l’episodio che uscirà il prossimo anno.

Il gioco di quest’anno, che uscirà anche su PlayStation 4, sta facendo emergere alcuni problemi tecnici per quanto riguarda la versione old-gen.

Mentre nell’inossidabile Warzone ci sarà un ospite molto speciale per Halloween, nell’evento a tema organizzato all’interno del battle royale.

Per l’episodio della prossima annata, per comodità chiamato Call of Duty 2022, la scelta sarà quella di ricadere sul sequel di un episodio molto amato.

Lo riporta Gamespot, attraverso la dichiarazione di un insider che sembra avere le idee chiare su come sarà il prossimo titolo.

Tom Henderson, che in passato ha dato sempre informazioni esatte riguardo la saga di shooter, ha definito Call of Duty 2022 come Project Cortez, e sarà un sequel di Modern Warfare, il reboot del 2019 del grande classico del franchise.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

Il titolo sarebbe sviluppato da Infinity Ward, come il precedente, ma la storia cambierà direzione in maniera netta.

La trama sarà incentrata sui soldati americani in lotta contro i cartelli della droga colombiani (seguendo un po’ il trend di aficionados di storie alla Narcos).

Il nome in codice Project Cortez sarebbe riferito al cattivo della storia, Felix Cortez, un narcotrafficante.

Per quanto riguarda Warzone, invece, l’ultima patch non è stata esattamente una manna ed ha portato nuovi problemi.

Non quanto quelli che creano i cheater all’interno del gioco, che ne sanno una più del Diavolo.

E proprio Vanguard avrebbe anticipato alcune novità in arrivo su Warzone, stando all’analisi di alcuni attenti fan.