Call of Duty Vanguard non richiede nemmeno troppo spazio sull’hard disk, rispetto al solito

Call of Duty: Vanguard è il nuovo capitolo della serie bellica FPS di Activision e Sledgehammer Games, e sembrerebbe essere un possibile rilancio per la storica serie di COD, pronta a fornire una dignitosa campagna in singolo oltre alla onnipresente modalità multigiocatore. Vi racconteremo di più in merito, però, nella nostra imminente video recensione.

Il nuovo titolo, che ci presenta una particolare versione della seconda guerra mondiale, è uscito il 5 novembre e con esso abbiamo anche a disposizione le specifiche PC consigliate.

Vanguard avrà bisogno di uno spazio di archiviazione decisamente meno esoso rispetto agli scorsi capitolo della serie di Call of Duty, con uno spazio minimo di 36 GB.

Qui di seguito vi riportiamo nella loro interezza le specifiche PC richieste per Vanguard:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Memoria: 36 GB (solamente per multiplayer e modalità zombie)

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K or AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Memoria: 61 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

Se volete controllare ulteriori dettagli, come i requisiti per il gioco competitivo, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo link.

Rispetto al solito dunque Call of Duty: Vanguard non richiederà troppo spazio, anche a confronto con le caratteristiche richieste per Call of Duty: Black Ops Cold War.

Vi ricordiamo inoltre che gli sviluppatori hanno reso nota la volontà di far sì che Vanguard diventi il primo capitolo di una possibile trilogia.

Tra le nostre pagine abbiamo anche mostrato l’ultimo trailer del titolo che vi darà uno squarcio sulla seconda guerra mondiale in modo del tutto unico.

Nonostante il 5 novembre sia già passato, vi consigliamo di passare a dare un’occhiata alla nostra anteprima del titolo pubblicata diversi giorni fa, in cui trovare un approfondimento sul nuovo Call of Duty. A breve, ci ritroveremo con la recensione.

Ma si parla già del futuro, in particolare di quello che potrebbe essere il Call of Duty più amato della serie.