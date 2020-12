Il trailer di Cyberpunk 2077, ma con i bug del gioco reale

Cyberpunk 2077 è un caso politico ormai, con Sony e CD Projekt che non se le mandano più a dire, e il gioco rimosso completamente dalla vendita su PlayStation Store in attesa che venga sistemato dalle patch promesse per i prossimi mesi.

Nel rispetto ovviamente di tutte le parti coinvolte e soprattutto dei giocatori che sono rimasti scottati da questa vicenda, la rete è per fortuna in grado di strapparci sempre un sorriso e il caso dello shooter RPG non costituisce di certo un’eccezione.

Un utente Reddit, Papar_RZ_2T, ha preso spunto da uno dei trailer più iconici di Cyberpunk 2077 e ci ha costruito sopra una sua sintesi dei glitch migliori incontrati dalla community… fino ad oggi.

È così che possiamo assistere ad auto che esplodono non appena saliamo a bordo, nemici che nel bel mezzo di una sparatoria si affacciano alla finestra pensierosi, alberi che ci cadono addosso e ci investono in una pioggia di pixel, NPC tutti uguali gli uni agli altri, auto volanti che perdono il controllo e finiscono negli edifici, moto che passano attraverso le vetture in strada, e molto, molto altro.

Questo il trailer:

Naturalmente, la vicenda di Cyberpunk 2077 è molto più complessa di quanto non sembri da una semplice video parodia.

Il gioco è in uno stato molto complicato su PlayStation, come dimostrato dal nostro puntuale confronto tra tutte le piattaforme.

Su Xbox la situazione è migliore ma comunque piuttosto distante dalla perfezione, e anche qui lo abbiamo documentato con un video.

Quel che è certo è che c’è un secondo hotfix in arrivo la prossima settimana e ben due patch programmate a gennaio e febbraio.

Questo vuol dire che potrà metterci un po’ ma, come promesso da CD Projekt, il titolo sarà presto in una condizione molto migliore.