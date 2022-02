Il Tokyo Game Show 2022 si svolgerà in presenza, con eventi online

Tra i tanti effetti dell’emergenza sanitaria in cui viviamo, sicuramente quelli più frivoli, c’è stato anche il blocco degli eventi in presenza. Il Tokyo Game Show 2022 tornerà nella sua forma originale, è stato confermato di recente.

La fiera che celebra il meglio del gaming nipponico tornerà, come da tradizione, a dare soddisfazioni a tutti i videogiocatori giapponesi, e non solo.

A differenza dell’E3 2022, che già sappiamo non si svolgerà di nuovo in presenza come gli anni scorsi, come abbiamo appreso all’inizio dell’anno.

Potremmo almeno contare sulla Summer Game Fest 2022, l’evento di Geoff Keighley che è già stato confermato dal presentatore.

La buona notizia per i fan della kermesse nipponica è stata riportata da Polygon, attraverso il quale possiamo scoprire anche le prime informazioni sull’evento.

Il Tokyo Game Show 2022 sarà svolto in presenza, dal 15 al 18 settembre.

Il tema di quest’anno è “Niente ferma il gaming”, a dir poco appropriato considerato il periodo, e quanto il medium videoludico sia cresciuto negli ultimi due anni.

Gli organizzatori hanno anche raccontato quale è stato il processo che li ha portati a prendere questa decisione:

«In questi due anni, molti eventi divertenti sono scomparsi dalla nostra vita di tutti i giorni, ma i videogiochi hanno comunque illuminato le nostre giornate. I giochi continueranno ad illuminare le giornate di tutti ora e per sempre, il tema di quest’anno implica questa forte determinazione.»

Come spesso accade anche, e soprattutto, per manifestazioni così imponenti, il Tokyo Game Show 2022 sarà accompagnato anche da alcuni eventi digitali in diretta, che includeranno approfondimenti vari ed eventuali.

Quelli che, a quanto pare, non accompagneranno neanche l’E3 2022. Voci interne all’organizzazione riportano una gestione “disastrosa”, che metterebbe a rischio anche gli streaming.

In attesa di capire cosa succederà alla Gamescom, un altro evento che è stato penalizzato gioco forza dall’emergenza sanitaria, e che speriamo possa tornare in forma e in sicurezza.