Hideo Kojima rivelerà la protagonista del suo nuovo gioco al prossimo evento

Hideo Kojima sarebbe quasi in procinto di alzare il sipario su uno dei suoi prossimi progetti in uscita, il quale potrebbe essere legato alla un personaggio femminile non meglio identificato.

Il creatore di Death Stranding, che trovate su Amazon a prezzo basso, è infatti al lavoro su molti progetti, di cui uno che sembrerebbe riguardare un nota attrice hollywoodiana.

Nel misterioso poster compare infatti un volto oscurato di una donna, con l’immagine che ci ripone una semplice domanda: «Chi sono?».

Ora, come riportato anche su ResetEra, il poster è stato riproposto dallo stesso Kojima, con in più un nuovo mistero posto ai suoi follower.

Maggiori dettagli in merito al prossimo gioco di Kojima Productions saranno condivisi in breve tempo, il tutto dopo che Kojima ha rilanciando nuovamente il teaser legato (pare) all’attrice Elle Fanning.

Il tweet recita infatti che «la risposta al CHI del Tokyo Game Show sarà svelata al prossimo DOVE». Sembra quindi certo apparirà ufficialmente sul palco del prossimo evento atteso per il mondo del videogiochi.

Non è chiaro quindi se si tratterà della Paris Games Week 2022, in programma tra il 2 e il 6 novembre 2022, oppure i ben noti The Game Awards 2022 che si terranno a dicembre.

The answer to “WHO” at TGS will be in the next “WHERE”. pic.twitter.com/y6Y6l7gAxo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 5, 2022

La teoria più accreditata è che il volto possa appartenere proprio alla Fanning, attrice che Hideo Kojima ha spesso ammesso di ammirare: non è chiaro tuttavia se sarà lei al centro del nuovo gioco di Kojima, oppure che si tratterà di qualcosa di più ampio e complesso.

Non sappiamo se questo misterioso titolo sarà però effettivamente legato al progetto in VR di cui si parla da settimane, oppure se riguarderà all’effettivo un nuovo gioco vero e proprio.

Ma non solo: il noto insider Dusk Golem avrebbe confermato lo sviluppo di Death Stranding 2 come esclusiva PlayStation, svelando anche il nome in codice.