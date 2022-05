Il Signore degli Anelli, EA annuncia un nuovo gioco (e sarà gratis)

Electronic Arts ha annunciato di essere al lavoro su un gioco mobile de Il Signore degli Anelli, un RPG collezionabile free-to-play intitolato The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Senza nulla togliere a giochi come L’Ombra di Mordor (che trovate ancora su Amazon, nel caso ve lo foste perso ai tempi), qua si tratta di un titolo completamente diverso.

In attesa di provare con mano il gioco stealth dedicato a Gollum, i fan della saga potrebbero volere dare una chance a questo progetto dedicato a smartphone e simili.

L’editore americano, come riportato anche da IGN US, è stato piuttosto evasivo sui dettagli di Heroes of Middle-earth, non ha rilasciando alcuna immagine o gameplay, se non un artwork abbastanza suggestivo (che trovate poco più in basso).

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth è realizzato in collaborazione con Middle-earth Enterprises, come suggerisce l’immagine, e sarà ‘esclusivamente ispirato alla Terra di Mezzo come descritta nelle opere letterarie di J.R.R. Tolkien‘, secondo il chief brand and licensing officer Fredrica Drotos.

Heroes of Middle-earth sarà quindi apparentemente caratterizzato da una ‘narrazione coinvolgente, combattimento a turni, sistemi di raccolta profondi e un ampio roster di personaggio, sia da Il Signore degli Anelli che da Lo Hobbit.

Il gameplay vedrà un gran numero di battaglie attraverso varie storie prese di peso dalle opere di Tolkien, e includerà sia il gioco social che quello competitivo.

EA non ha offerto una finestra di rilascio per il suo Heroes of Middle-earth: chissà che il lancio non avvenga più o meno in concomitanza con l’attesa serie TV prequel di Amazon Prime, The Rings of Power, in arrivo a settembre.

