Elden Ring, anche Aragorn de Il Signore degli Anelli sbarca nell’Interregno

Elden Ring continua a essere giocato e amato da tantissimi utenti, molti dei quali hanno cominciato già da un pezzo a lavorare in maniera creativa sul gioco, con meme, mod, editing e chi più ne ha più ne metta.

L'ultimo lavoro di FromSoftware d'altronde si presta perfettamente a tali interventi da parte dei giocatori, oltre e essere una perfetta fonte di ispirazione dark fantasy.

La pensano così anche i molti fan de Il Signore degli Anelli, intramontabile capolavoro del genere nato dalla mente di J. R. R. Tolkien.

Proprio questi ultimi, infatti, hanno già messo le mani sul materiale proposto da Elden Ring e hanno ricreato l’avventura di Frodo e Sam proprio come nei film di Peter Jackson tratti dall’omonimo materiale cartaceo originale.

Adesso però la cosa sembra essere andata oltre, perché qualcuno ha pensato bene di realizzare un video, con un’attenzione ai dettagli davvero lodevole, in cui vediamo Aragorn che vive la sua epopea nelle lande dell’Interregno.

Troviamo il video su YouTube, a opera dell’utente eli_handle_b.wav, e in esso notiamo il noto protagonista de Il Signore degli Anelli nelle fattezze donategli dall’attore Viggo Mortensen che rivive le scene dei famosi film nello scenario del gioco (via TheGamer).

Vediamo quindi l’eroe muoversi per Sepolcride, combattere contro la Sentinella dell’Albero che troviamo all’inizio, interagire con i messaggi lasciati da altri giocatori o combattere i boss con l’aiuto di alcuni fantasmi proprio come l’iconica scena presente nelle pellicole cinematografiche.

Il creatore ha impiegato ben due settimane nella realizzazione del video qui sopra, e il risultato è veramente impressionante e ben fatto.

