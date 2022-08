Il Signore degli Anelli diventa next-gen ed è un sogno per i fan

Se vi considerate appassionati di fantasy, è impossibile che non conosciate Il Signore degli Anelli, specie la trilogia cinematografica uscita a inizio anni duemila grazie alla regia di Peter Jackson.

L’epopea fantasy più famosa di sempre, che potete acquistare su Amazon, è più volte sbarcata anche nel mondo dei videogiochi, con titoli talvolta di indubbio valore.

Basti pensare anche al prossimo gioco dedicato interamente a Gollum, da poco rinviato dagli sviluppatori con sommo disappunto da parte dei fan.

Ora, però, come riportato anche da VG247, se volete ingannare l’attesa questo nuovo concept trailer de Il Signore degli Anelli in Unreal Engine 5 potrebbe fare al caso vostro.

Creato come un montaggio di vari scenari in UE5 realizzati dai fan e ambientati esplicitamente nel leggendario mondo di Tolkien, fatto di orchi, elfi e hobbit, questo fan project ci porta in giro per una serie di ambientazioni rese celebri anche dai film e quindi facilmente riconoscibili.

Sono infatti facilmente distinguibili le Porte di Durin, note anche come Cancelli Occidentali di Moria e, naturalmente, la Torre di Mordor, tutti realizzati grazie all’ausilio del potente motore grafico di Epic.

Poco sotto, trovate il concept trailer de Il Signore degli Anelli in UE5, della durata di poco più di due minuti.

La trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli ha ricevuto tre tie-in durante la generazione a 128-bit. I primi due, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, furono due picchiaduro a scorrimento all’arma bianca molto amati dai giocatori dell’epoca, a cui andava ad affiancarsi anche La Terza Era, un gioco di ruolo ambientato prima degli eventi dei film ma dotato dello stesso look visto nelle opere cinematografiche.

Parlando ancora di The Lord of the Rings Gollum, il lead game designer Martin Wilkes aveva confermato che il gioco sarà concepito sulla falsariga di un Prince of Persia nell’universo di Tolkien.

Di recente il gioco era tornato anche a farsi vedere con un trailer carico d’atmosfera, per stuzzicare l’attenzione dei fan.