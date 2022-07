Bully, il remake Rockstar non esce? Ci pensano i fan

Da anni si parla dell’eventualità di vedere un giorno Bully 2, sequel della controversa avventura Rockstar Games nota da noi con il titolo di Canis Canem Edit.

Il gioco immergeva il giocatore in un contesto abbastanza distante dai classici Grand Theft Auto (che trovate anche su Amazon), visto che le vicende avevano luogo in un college americano.

Diversi mesi fa era emersa la notizia che Rockstar avrebbe cancellato il sequel nel 2017 per concentrarsi su altri progetti, tra cui ovvimaente Grand Theft Auto 6.

Se quindi un Bully 2 o anche solo un remake del primo capitolo sembrano ormai fuori discussione, ora un fan ha compiuto un mezzo miracolo.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’ormai ben noto TeaserPlay ha pubblicato un nuovo video che mostra come potrebbe apparire un remake moderno di Bully con l’Unreal Engine 5.

L’autore ha ricreato una serie di ambientazioni del gioco, mostrando anche alcuni personaggi che assomigliano in tutto e per tutto a quelli del gioco.

I nuovi modelli 3D appaiono molto più dettagliati rispetto alla versione originale a 128-bit. La cattiva notizia è che non sono all’altezza di quanto ci si aspetterebbe da un vero remake UE5.

Non dimentichiamo, però, che si tratta di un progetto realizzato dai fan, e non di un gioco vero e proprio realizzato da uno studio tripla-A della grandezza di Rockstar.

Per questo video, TeaserPlay ha utilizzato Lumen, Nanite e Ray Tracing, per non farsi mancare niente. Inoltre, ha utilizzato Metahuman per creare i volti di Jimmy Hopkins e del Dr. Crabblesnitch.

Del resto, il primo Bully è diventato con gli anni un piccolo titolo di culto, come vi abbiamo raccontato nel nostro ricco speciale sul gioco che vi consigliamo di recuperare.

Ma non solo: Rockstar Games pubblica tante nuove offerte di lavoro: lo sviluppo di GTA 6 non sta andando come previsto?