Il responsabile di Far Cry abbandona Ubisoft per il nuovo gioco Blizzard

Il prossimo, misterioso, gioco di Blizzard avrà dalla sua la guida del director di Far Cry, che lascia Ubisoft dopo tantissimo tempo.

Figura che è rimasta in carica fino a Far Cry 6, ma che ha abbandonato per il nuovo progetto di Blizzard.

Mentre il titolo si è aggiornato ancora di recente, nonostante le performance di vendite non ottime, dando ai giocatori nuove missioni e motivi per tornare a giocare.

Un DLC di cui vi abbiamo parlato di recente e che, nel pieno stile della produzione Ubisoft, è caotico e adrenalinico.

Come riporta VGC, l’ex capo di Far Cry di Ubisoft, Dan Hay, ha preso in carico il nuovo gioco survival di Blizzard.

Un titolo che l’azienda di Irvine ha annunciato molto tempo fa, senza fornire ulteriori dettagli riguardo la produzione.

Hay ha lasciato Ubisoft l’anno scorso dopo dieci anni di attività nel suo studio di Montreal, dove ha diretto la serie di Far Cry nel periodo più importante.

Nel recap di fine anno di Blizzard, l’azienda ha svelato proprio l’arrivo di Hay in questa posizione molto importante.

«Il team è raddoppiato quest’anno e stiamo cercando di farlo crescere ancora di più nel nuovo anno!», dice Blizzard nella nota, senza però dare ulteriori dettagli sul gioco.

Dan Hay è entrato a far parte di Ubisoft per produrre Far Cry 3, e da allora ha mantenuto il suo ruolo praticamente per ogni iterazione seguente.

Blizzard che per altro aveva perso, di recente, il presidente dell’azienda che è andato ad inseguire gli NFT. Mentre, nel frattempo, il leggendario Chris Metzen è tornato proprio su World of Warcraft dopo una vita.