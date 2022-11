Far Cry 6 sta tornando: Ubisoft svela quando vedremo il DLC del “multiverso”

Far Cry 6 sta per tornare prepotentemente sul mercato con una nuova ambiziosa espansione: Ubisoft ha infatti annunciato un nuovo DLC per il suo sparatutto open world, che sembra voler puntare più in grande rispetto ai precedenti contenuti aggiuntivi.

La compagnia ha infatti annunciato che la prossima espansione di Far Cry 6 (trovate la Limited Edition su Amazon) si chiamerà «Naufragio tra i mondi», il che sembra essere un possibile richiamo al multiverso.

Per il momento non sappiamo però nel dettaglio di cosa tratterà effettivamente la nuova espansione, ma se Ubisoft si è davvero detta convinta che Far Cry 6 meriti di essere chiamato «Gioco dell’Anno», il contenuto aggiuntivo dovrà necessariamente essere qualcosa che attiri l’attenzione dei fan.

Come riportato da Game Rant, lo scopriremo con certezza soltanto tra pochi giorni: il publisher ha infatti annunciato che mostrerà in esclusiva il reveal in un evento livestream sul canale Twitch ufficiale di Ubisoft, che si svolgerà il 29 novembre alle ore 19.00 italiane.

L’espansione sarà inclusa nella già citata Game of the Year Edition, l’edizione con tutti i contenuti aggiuntivi che costerà ben 120€: è dunque evidente che dovrà offrire qualcosa di effettivamente grandioso per poter giustificare l’esborso di tale cifra.

Ovviamente il DLC sarà comunque disponibile anche a chi possiede già la copia standard di Far Cry 6 e non ci resta che attendere questo misterioso livestream per scoprire quale avventura ci aspetta in «Naufragio tra i mondi».

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming! Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

Per il momento, nonostante quello che appare un riferimento al multiverso o a possibili dimensioni alternative, è difficile capire con certezza quali eventi saranno narrati nel contenuto aggiuntivo: non possiamo che invitarvi a segnare l’appuntamento sul vostro calendario e di continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità.

L’augurio è che l’avventura riesca a risultare più entusiasmante degli ultimi DLC e della campagna stessa: molti giocatori avevano infatti ammesso di aver interrotto la campagna dopo pochi istanti, venendo poi “presi in giro” da Ubisoft via e-mail in quella che potremmo definire una decisione discutibile.

Chissà se dopo aver concluso i lavori su Far Cry 6 ci sarà spazio anche per adattamenti televisivi: dopo il ritorno in uno dei DLC del sesto capitolo, Vaas ha ammesso di voler tornare in una serie TV o un film.