Blizzard guarda al futuro e annuncia un “nuovo universo”

Dopo l’acquisizione di Activision Blizzard, sono in molti ad essersi chiesti se nel futuro della compagnia vi sarà spazio anche per nuove IP o vecchi brand da rispolverare.

Nei prossimi mesi, il publisher di giochi come Overwatch vedrà infatti una (quasi) totale ristrutturazione, tanto che a quanto pare si iniziano già a intravedere i primi frutti di tutto questo.

L’acquisizione da parte di Xbox è quindi destinata a lasciare il segno, visto che Blizzard ha ora pubblicato un aggiornamento molto importante circa un nuovo progetto in lavorazione alquanto ambizioso.

Con un post apparso sul sito ufficiale, è stato comunicato che «Blizzard si sta imbarcando nella sua prossima missione».

L’editore prosegue: «Stiamo partendo per un viaggio in un universo completamente nuovo, un survival game nuovo di zecca per PC e console».

«Un luogo pieno di eroi che dobbiamo ancora incontrare, storie ancora da raccontare e avventure ancora da vivere. Un vasto regno di possibilità che aspetta di essere esplorato».

Il post prosegue poi con l’esplicita richiesta di nuovi membri da reclutare per lo sviluppo di questo progetto ancora top-secret:

«Ogni storia ha bisogno di un narratore. E ogni mondo ha bisogno di costruttori. E se potessi essere tu? Per trent’anni, Blizzard ha creato universi per milioni di giocatori in tutto il mondo. Questo richiede un team eterogeneo di sviluppatori disposti a prestare la loro voce, ad ascoltare e ad essere ascoltati. Questa è la nostra missione. Ti piacciono i giochi di sopravvivenza? Vuoi unirti a un team collaborativo di sviluppatori esperti nella fase iniziale di un nuovo progetto in un nuovo mondo… e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di Blizzard?»

Cosa succederà in ogni caso ai giochi Activision Blizzard che uscivano anche su PlayStation? Le cose non cambieranno troppo, a quanto pare.

Ma non solo: continuano ad emergere i dettagli dell’acquisizione Microsoft-Activision Blizzard. Uno dei prossimi obiettivi sarà il Metaverso.