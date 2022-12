Blizzard tenta la ribalta: Chris Metzen torna al lavoro su World of Warcraft

I giocatori più giovani potrebbero non ricordare Chris Metzen in Blizzard, ma è stato uno dei creatori di World of Warcraft.

Un’epoca fa, quando World of Warcraft era solo un progetto sperimentale e non un franchise potentissimo con tanto di gadget che spuntano ogni dove (anche su Amazon), Chris Metzen è stato un nome importantissimo.

Noto per essere non solo nel team originale di WoW, ma anche per l’essere la penna di buona parte delle ambientazioni dei giochi Blizzard, incluso Overwatch, anche se lasciò Blizzard poco tempo dopo l’uscita (e in un periodaccio generale).

E mentre World of Warcraft si è espanso con Dragonflight, la nuova espansione parte di un franchise che cresce sempre di più, Chris Metzen torna in Blizzard.

Lo hanno annunciato John Hight e Mike Ybarra, rispettivamente vicepresidente e general manager di Warcraft, e il presidente di Blizzard, in un breve comunicato tramite Twitter.

«È con grande gioia che annuncio il ritorno di Chris Metzen nel Warcraft Leadership Team come Consulente Creativo», esordisce Hight, che continua:

«Gli sforzi di Chris saranno concentrati inizialmente su World of Warcraft, poi il suo lavoro si espanderà verso altri progetti attraverso il franchise in crescita. Chris è stato uno dei membri del team originale che ha lavorato all’universo di Warcraft nel periodo in cui è nato nel 1994, e siamo così felici di riunirlo di nuovo al mondo che ha aiutato a creare.»

Al quale gli fa eco ovviamente Ybarra, rimarcando l’importanza di questo grande ritorno:

Happy to have Chris Metzen back at Blizzard helping steer the @Warcraft ship forward for players. https://t.co/TZvBHkySeq — Mike Ybarra (@Qwik) December 15, 2022

Metzen lasciò Blizzard nel 2016, e il suo ritorno potrebbe essere un bel segnale per i fan che, dopo tante delusioni, stanno cercando davvero il ritorno della software house di Irvine.

Dragonflight è un’espansione che, in fin dei conti, sta andando bene. Tanto da convincere anche una star di Stranger Things a tornare su WoW dopo 18 anni.

Nel frattempo Blizzard si è mossa anche lato acquisizioni, portando a sé un team di sviluppo da innestare proprio nel suo massiccio MMO.