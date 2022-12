Activision Blizzard, presidente abbandona l’azienda per seguire gli NFT

Continua il periodo turbolento per Activision Blizzard, che ora si ritrova anche senza il suo presidente e COO.

Il publisher di Call of Duty, con Modern Warfare 2 disponibile su Amazon sempre al miglior prezzo, è da anni al centro delle cronache mondiali del settore tech.

Con una particolare attenzione negli ultimi mesi, per via della lotta in cui è coinvolta insieme a Sony e Microsoft, relativa all’acquisizione da parte di quest’ultima.

Con l’FTC che, negli ultimi tempi, si sta mettendo proprio di traverso per impedire che l’affare possa andare in porto una volta per tutte.

Come se non bastasse tutto quello che è successo finora, VGC riporta che il presidente e COO (Chief Operating Officer) di Activision Blizzard lascerà la compagnia.

Daniel Alegre, che ricopre il ruolo dal 2020, se ne andrà a partire dal 31 marzo, ovvero alla scadenza del suo attuale contratto di lavoro.

A rendere ancora più paradossale questo addio è il nuovo lavoro di Alegre, che sarà CEO di una società di NFT.

E non una qualunque, perché si tratta di Yuga Labs, l’azienda di blockchain dietro alla famigerata scimmia digitale, ovvero l’NFT Bored Ape Yacht Club.

@YugaLabs — home of @boredapeyc, @othersidemeta, @cryptopunksnfts, and more — is a creative powerhouse driving innovation and storytelling in Web3. I am extremely excited to lead the team to the next phase of growth. https://t.co/hS6O9DKhUT — Daniel Alegre (@dalegre) December 19, 2022

Daniel Alegre si è anche rivelato entusiasta del nuovo incarico:

«Da quando è esplosa sulla scena con Bored Ape Yacht Club nel 2021, Yuga Labs si è rapidamente fatta un nome grazie a una potente combinazione di narrazione e costruzione di comunità. La pipeline di prodotti, partnership e IP dell’azienda rappresenta un’enorme opportunità per definire il metaverso in un modo che autorizzi i creatori e fornisca agli utenti la vera proprietà della loro identità e risorse digitali. Non vedo l’ora di lavorare con il team appassionato e creativo di Yuga per innovare, ispirare e plasmare insieme il futuro di Internet.»

E pensare che, solo qualche giorno fa, i fan di Blizzard hanno potuto gioire del ritorno di Chris Metzen, che torna su World of Warcraft dopo tantissimi anni.

Parlando di Activision, invece, l’azienda ha deciso di chiudere i rubinetti ad un gioco di Crash Bandicoot.