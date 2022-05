Il remake di Star Wars per PS5 è vivo, ma c’è una cattiva notizia

Aspyr ha confermato che le notizie sul remake per console PS5 di Star Wars Knights of the Old Republic arriveranno ‘nei prossimi mesi’, lasciando intendere che la lavorazione del gioco prosegue ma che l’uscita non è propriamente vicinissima.

L’RPG sviluppato da BioWare lanciato nel 2003 (e che trovate ancora su Amazon) tornerà in una veste completamente rinnovata, anche se è probabile che sarà necessario attendere parecchio tempo prima di poterlo giocare con le nostre mani.

Tempo fa gli sviluppatori hanno dichiarato che l’impianto narrativo del nuovo KOTOR non subirà stravolgimenti e che nel team sono presenti alcuni veterani del titolo originale.

Se vi siete persi il trailer di annuncio mostrato a settembre dello scorso anno, potete comodamente recuperarlo qui e iniziare a estrarre la vostra spada laser.

Nonostante sia stato quindi uno degli annunci più interessanti dello showcase PlayStation del 2021, nei mesi abbiamo visto solo un piccolo assaggio del remake di Knights of the Old Republic.

Fortunatamente, come riportato anche da The Gamer, un membro del consiglio di amministrazione di Embracer Group potrebbe averci dato un’idea di quando vedremo il gioco in azione.

Matthew Karc ha infatti parlato del gioco e del suo stato attuale, menzionando che Saber Interactive sta aiutando attivamente nello sviluppo.

Karc ha dichiarato: «Aspyr si è impegnata al massimo per rendere Knights of the Old Republic Remake il miglior gioco possibile. Quando abbiamo acquisito Aspyr, sapevamo fin dall’inizio che avrebbero avuto bisogno della nostra assistenza. Saber ha un’enorme esperienza nella creazione di questo tipo di prodotti.»

E ancora: «Siamo pienamente fiduciosi che il gioco sarà fantastico, ma si tratta di un prodotto enorme, e i prodotti enormi richiedono molti sforzi e tempo per essere realizzati bene. Soprattutto quando si parla di un gioco già vecchio, molto vecchio, abbiamo dovuto praticamente rifare tutto da zero. Direi che nei prossimi mesi ne sentirete parlare ancora».

Resta da sperare che Aspyr possa mostrare il nuovo KOTOR a breve, magari con un evento a tema previsto nel corso dell’estate. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, da poco si è tornati a parlare anche di Star Wars Jedi Fallen Order 2, seguito dell’ottimo action adventure, il quale sarà solamente next-gen (ma la data di uscita è lontana).