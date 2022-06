Il remake di Metal Gear perfetto? Lo hanno pensato i fan

Da anni i fan della saga di Metal Gear Solid chiedono un ritorno della serie, magari sotto forma di remake o remaster di uno dei capitoli storici.

La serie creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è infatti parcheggiata in un angolo da Konami, nonostante in questi mesi i rumor circa un eventuale rifacimento si rincorrono.

Nell’attesa c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di Metal Gear Solid utilizzando l’editor di Dreams, ad esempio.

Senza contare che qualcun altro ha invece deciso di dare una ‘seconda chance’ al primo e storico Metal Gear uscito su MSX2.

Via Reddit, un fan ha ora immaginato uno ‘scenario da sogno’, ossia un remake del franchise che potrebbe servire da vera e propria ripartenza.

«Uno scenario da sogno impossibile: il Metal Gear del 1987 rifatto con meccaniche moderne», immagina l’utente geoff_scales.

Metal Gear è il primo capitolo in assoluto della serie omonima creata da Kojima, uscito nell’ormai lontanissimo 1987 per MSX2.

Il gioco è stato in seguito convertito anche per NES, MS-DOS e Commodore 64, oltre ad essere stato riproposto in alcune recenti raccolte dedicate alla saga.

E ancora, «David Hayter potrebbe tornare a dare la voce a Solid Snake, mentre Keifer Sutherland riprenderebbe il suo ruolo di Venom».

Nei commenti, in molti sembrano spalleggiare l’idea, sebbene appare altrettanto vero che Konami non sembra avere alcuna intenzione di riprendere in mano la serie di MGS, con sommo disappunto da parte dei fan storici.

Nelle ultime settimane si è comunque tornati a parlare di un presunto remake del primo Metal Gear Solid, sebbene ad oggi manchino le conferme del caso.

Nell’attesa di buone nuove, un altro appassionato della saga Konami ha da poco deciso di costruirsi il suo Metal Gear Rex personale.

Infine, avete visto che una gamer davvero molto abile ha deciso di finire il primo MGS con un pad decisamente… strano?