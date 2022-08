Il remake del remake famigerato ora ha un nuovo video di gameplay

Dopo l’annuncio di The Last of Us Part I, remake di un titolo non così lontano da necessitare un ritorno in versione migliorata, è cambiato molto il concetto di questo tipo di operazioni a quanto pare.

Vista la vicinanza dell’uscita del titolo originale, che per esempio è ancora facilmente acquistabile su Amazon, molti hanno pensato che la mossa di Naughty Dog fosse superflua.

Alcuni fan lo hanno addirittura definito “uno schiaffo in faccia”, con un’arroganza francamente eccessiva, pur comprensibile.

Ma di recente vi abbiamo parlato addirittura di un remake di un remake, fatto però con l’intenzione di rendere giustizia ad un progetto non troppo esaltante.

Si tratta di XIII, shooter tratto da una storica serie di fumetti che di recente era stato riproposto nuovamente, ma il cui risultato finale fu “poco convincente,” per usare un eufemismo.

XIII Remake fu pubblicato nel 2020 ma venne fortemente stroncato, per via di una serie di problemi non indifferenti che ne minarono la resa finale.

Di recente è stata annunciata una ricostruzione totale di quella build, che non rendeva giustizia ad un titolo così amato.

La quale, nel trailer di gameplay mostrato di recente che potete vedere qui sotto, è stata definita così: «Scoprite la nuova versione di XIII con la sua nuova direzione artistica, una migliore IA e numerosi miglioramenti tecnici come i 60fps.»

Sembra davvero che il team di sviluppo abbia lavorato con più attenzione, perché quello che vediamo sembra effettivamente un remake degno di questo nome.

Il remake del remake di XIII è previsto per il 13 (ah-ah) settembre, e sarà un aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco originale. Il remake, intendiamo.

Per questa nuova versione del gioco Microids, il publisher, ha preso le redini di PlayMagic, il precedente team di sviluppo che è stato al centro delle critiche quando il remake originale fu lanciato.

Attribuendo la colpa ai problemi gestionali relativi alla pandemia da Covid-19, publisher e sviluppatore hanno promesso nuovamente che questo remake sarà finalmente degno delle aspettative.

Parlando di altri remake, quello del Resident Evil più odiato ha venduto comunque molto bene, considerato quanto abbia fatto discutere la community.

Rimanendo nella saga Capcom c’è stato anche il solito modder che si è creato il suo rifacimento definitivo e, dobbiamo ammettere, il lavoro non è niente male.