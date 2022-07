The Last of Us Part I è solo l’inizio, ora arriva il remake di un remake

L’annuncio di The Last of Us Part I ha creato delle reazioni forti, ma a quanto pare sta arrivando il remake di un remake recente di un videogioco del passato.

Riguardo il titolo Naughty Dog, l’esistenza di The Last of Us Remastered su PlayStation (lo trovate su Amazon) ha reso per molti poco sensato l’esistenza del remake per PlayStation 5.

Alcuni fan lo hanno addirittura definito “uno schiaffo in faccia”, talmente tanto è sembrata insensata la proposta di Naughty Dog per il titolo.

Nonostante, stando alle prime informazioni, pare che The Last of Us Part I possa essere addirittura il doppio del gioco originale, quindi un remake con i fiocchi.

Ma a volte capitano cose ancora più particolari nel mondo dei videogiochi e, quanto pare, sta arrivando il remake di un remake di un videogioco di qualche anno fa.

Come riporta Eurogamer.net, lo shooter XIII tornerà per la terza volta, in una riedizione di un remake uscito in precedenza.

XIII Remake fu pubblicato nel 2020 ma venne fortemente stroncato, per via di una serie di problemi non indifferenti che ne minarono la resa finale.

A quanto pare questo remake tornerà di nuovo, stando a quanto viene riportato nella pagina Steam del gioco:

«Per raggiungere gli standard di qualità e offrire un’esperienza di gioco ottimale, Microids ha deciso di affidare lo sviluppo di XIII Remake allo studio francese Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle). Sono al lavoro duramente da un anno su un aggiornamento importante. Questo aggiornamento verrà rilasciato il 13 settembre.»

L’aggiornamento in questione sarà gratuito, e lo studio promette di aver rielaborato l’intero gioco a partire dalla direzione artistica fino alla IA, che ora dovrebbe rispondere in maniera più corretta.

Una situazione davvero strana ma che, se non altro, punta a migliorare un gioco che aveva dei problemi evidenti.

E che fa rivedere sotto un’altra luce The Last of Us Part I, che ora è stato preso di mira anche dai bagarini.

A proposito di recenti remake, ultimamente è venuto fuori il motivo per cui Sephiroth appare così presto in Final Fantasy VII Remake, ed è molto interessante.