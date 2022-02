Il ray-tracing su PS5 sta per cambiare: il brevetto

PlayStation 5 è sicuramente uno degli oggetti del desiderio del momento, disperatamente cercata da tutti i videogiocatori che hanno voglia di entrare nella next-gen targata Sony.

Da poco più di una settimana è anche uscita una delle esclusive PlayStation più amate, Horizon Frobidden West, che in poco tempo ha già macinato numeri grandiosi, diventando il secondo miglior lancio della storia della nuova PS5.

Ultimamente si parla anche di un nuovo servizio in abbonamento di Sony, che a quanto pare sarebbe in dirittura di arrivo, pronto a fondere definitivamente PlayStation Now e PlayStation Plus in una cosa sola.

Adesso sembra che ci siano tutti i presupposti per quella che dovrebbe essere una versione migliorata e potenziata del ray tracing su PS5, una delle feature che negli ultimi tempi ha occupato buona parte delle discussioni riguardante la grafica next-gen.

Su Twitter sono infatti comparse delle informazioni e un’immagine riguardante un brevetto particolare depositato qualche giorno fa.

Nel tweet si legge che «Sony Interactive Entertainment ha depositato un nuovo brevetto che suggerisce che il detentore del formato stia cercando di ottimizzare i suoi effetti di ray tracing su PS5».

I documenti ufficiali mostrano che il brevetto è stato depositato da Mark Cerny, ingegnere e architetto di PS5.

The patent was filed by PS5 architect and Knack creator Mark Cerny, and mentions “System And Method For Accelerated Ray Tracing” and “System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation.”#PS5 #PlayStation5 #PlayStation pic.twitter.com/yyjL8SMfRw

