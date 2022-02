Il Game Pass di PlayStation sarebbe pronto, e avrà tanti giochi classici

È da un po’ che si parla di PlayStation e della volontà di creare un rivale di Xbox Game Pass, con un servizio simile a quello Microsoft.

La piattaforma che permette, con un abbonamento, di giocare a tantissimi videogiochi su Xbox e PC è stata una grande rivoluzione nella concezione del mercato videoludico.

Il Game Pass di PlayStation è noto come Spartacus, come vi abbiamo detto qualche tempo fa in occasione del primo report di Jason Schreier.

Da allora si sono rincorse moltissime voci, e quella più insistente vuole che questo nuovo servizio unirà definitivamente PlayStation Plus e PlayStation Now in una cosa sola.

Oggi arriva un altro tassello che compone il fitto mosaico di rumor che costellano Spartacus, il Game Pass di PlayStation, ed è molto interessante in questo caso.

Se negli ultimi mesi abbiamo saputo tante informazioni, presunte ovviamente, sul servizio che sostituirà PlayStation Plus, siamo arrivati al punto di poterle verificare con mano.

Come riporta VGC, infatti, il servizio di PlayStation sarebbe prossimo all’uscita, ancora più prossimo del previsto.

La fonte è il sempre prolifico Jeff Grubb, che in una puntata recente del suo podcast si è lasciato andare, ed ha parlato a ruota libera del nuovo servizio in abbonamento di Sony:

«Probabilmente è molto vicino al lancio in realtà, qualcosa succederà probabilmente entro la fine del mese. Non penso sia necessariamente qualcosa di pubblico, ma penso qualcosa in termini di milestone interne del percorso del servizio.»

Grubb conferma anche i tre livelli di abbonamento, già promossi da Schreier nel report a cui abbiamo accennato sopra, che offrirebbero ovviamente una serie di servizi e cataloghi diversi.

A prescindere, l’insider dichiara che i giochi classici, quindi delle epoche passate della vita di PlayStation, saranno uno dei focus centrali dell’abbonamento, tanto che potrebbero essere presenti in più tier di abbonamento.

Aspettiamoci quindi delle novità a breve, perché quella di Grubb è una nuova conferma del fatto che sarebbe prossimo all’uscita.

Le aspettative sono alte anche perché, sempre dai rumor, il servizio in abbonamento potrebbe anche avere giochi dal day one al suo interno.

Spartacus potrebbe risolvere anche il problema della retrocompatibilità una volta per tutte, se l’attenzione per i giochi classici sarà confermata.