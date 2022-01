Il publisher di GTA e Red Dead Redemption punta forte al mercato mobile

Grandi acquisizioni in casa Take-Two Interactive: il publisher americano ha annunciato di essere a un passo dall’acquistare il colosso Zynga per un valore di 9.86 dollari per azione, ossia per un totale davvero notevole di ben 12.7 miliardi di dollari.

La transazione da parte del publisher di GTA V è un grande segnale che punta dritto in direzione del mercato mobile.

Zynga è infatti l’editore di giochi mobile famosi in tutto il mondo come Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots e WWE SuperCard.

Il valore combinato delle due società darà vita quindi a una delle più grandi società di intrattenimento interattivo quotate in borsa nel mondo, lasciando intendere futuri sviluppi in un settore in costante crescita.

In un comunicato stampa (via Twinfinite), Take-Two sottolinea che l’aggiunta del business mobile di Zynga aumenterà il flusso di entrate a livello mondiale.

Inoltre, il publisher di GTA e Red Dead Redemption 2 ha spiegato che la fusione porterà anche altri benefici strategici, tra cui l’uso della piattaforma pubblicitaria Chartboost di Zynga.

La speranza, quindi, è quella di di migliorare l’acquisizione di nuovi utenti attraverso un migliore targeting del pubblico, ottimizzando il mercato mobile per ottenere maggiori rendimenti.

L’espansione in mercati in crescita asiatici, compresa l’India e il Medio Oriente, andranno di pari passo a un maggiore focus sull’innovazione tecnologica e nuovi modelli di mercato.

Strauss Zelnick, presidente e amministratore delegato di Take-Two, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione con Zynga, che diversifica significativamente il nostro business e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrattenimento interattivo».

E ancora, «questa combinazione strategica riunisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma editoriale mobile diversificata e leader di mercato, forte di una ricca storia di innovazione e creatività».

