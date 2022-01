Hideo Kojima anticipa il suo prossimo gioco: sarà sperimentale e “radicale”

Continuano ad arrivare da parte di Hideo Kojima le anticipazioni su quello che sarà uno dei prossimi giochi che saranno realizzati dal suo team di sviluppo.

Il papà di Death Stranding ha infatti comunicato ai fan tramite il suo profilo social che cosa intende fare nel 2022, lasciando dunque un ulteriore suggerimento sul suo prossimo progetto.

Ricordiamo infatti che in un’intervista ufficiale, il leggendario director aveva confermato di essere al lavoro su ben due giochi: sappiamo inoltre che i suoi prossimi progetti saranno «oltraggiosi», come rivelato in un’offerta di lavoro.

Nel suo ultimo messaggio, Kojima ha inoltre segnalato di voler mettere al lavoro il team video, in riferimento alla recente apertura della divisione per film, TV e musica.

A tal proposito, Hideo Kojima ha però sottolineato di voler iniziare anche un misterioso progetto radio, probabilmente legato sempre a tale divisione, ma non è chiaro se ciò sarà collegato ai suoi prossimi videogiochi.

In ogni caso, come riportato da Game Rant, il game director ha voluto comunicare ai fan di avere intenzione di lavorare «sul serio» al suo nuovo progetto nel 2022, lasciando intuire di avere già più di un’idea in mente.

Il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid ha svelato che il suo prossimo titolo sarà «un progetto radicale» e di volersi muovere al «prossimo livello di sperimentazione».

This year, I'm going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I'm also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022