Hideo Kojima potrebbe aver anticipato Death Stranding 2: spunta un poster misterioso

Quando Hideo Kojima intende svelare un nuovo progetto, è molto difficile che ciò avvenga per caso o con un semplice annuncio: i suoi fan ne sono più che consapevoli e, da oggi, potrebbe essere alle prese con una nuova anticipazione importante.

Il creatore di Death Stranding (trovate la Director’s Cut in offerta su Amazon) sta infatti partecipando al Tokyo Game Show 2022 con la sua Kojima Productions, pubblicando però sul sito ufficiale della compagnia un misterioso poster.

Non sappiamo se sarà però effettivamente legato al progetto in VR che sarà svelato durante lo show oppure se si tratta effettivamente di un nuovo gioco vero e proprio: del resto — come spesso accade con i suoi reveal — non è del tutto chiaro cosa sia possibile aspettarci.

Nel misterioso poster compare infatti un volto oscurato di una donna, con l’immagine che ci ripone una semplice domanda: «Chi sono?».

Gli utenti non hanno naturalmente perso tempo e stanno cercando di rispondere a tale domanda, ma molti fan si sono detti convinti che si tratti di una possibile anticipazione di Death Stranding 2.

La teoria più accreditata — e più affascinante — è che il volto possa appartenere a Elle Fanning, un’attrice che Hideo Kojima ha spesso ammesso di ammirare e sarebbe proprio uno dei suoi lavori a fornire un indizio per il sequel di Death Stranding.

Fanning fece infatti il suo debutto cinematografico nel film «I Am Sam»: un indizio che si collegherebbe inevitabilmente a Sam Porter, il protagonista dell’ultimo capitolo di Death Stranding. Secondo la community, un ulteriore indizio arriverebbe anche direttamente da Instagram, dove è stato fatto notare che Norman Reedus segue proprio l’attrice, pur non avendo mai realmente lavorato insieme.

I think that I AM SAM is the answer for that question and it connects with Sam Porter! pic.twitter.com/h7HrxLHpNv — Fifa • Piazada Plays (@FifaPeletti) September 15, 2022

Naturalmente si tratta soltanto di teorie e speculazioni che vi invitiamo a prendere con leggerezza e con le dovute precauzioni, che soltanto il futuro ci dirà se si riveleranno o meno accurate: ciò che appare certo è che all’interno di Kojima Productions stia bollendo in pentola più di qualcosa.

Tuttavia, occorre ricordarvi che, se mai dovesse arrivare un reveal del nuovo capitolo, ciò non accadrebbe al Tokyo Game Show: il team di sviluppo ha infatti specificato che non saranno svelati nuovi giochi nella manifestazione videoludica.

※No game titles will be displayed at TGS — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 15, 2022

Non ci resta dunque che attendere pazientemente di scoprire cosa sta cercando realmente di dirci Hideo Kojima, magari in occasione dei prossimi The Game Awards: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità sul suo prossimo progetto, che sia Death Stranding 2 o una delle sue nuove IP.

Ricordiamo infatti che il creatore di Metal Gear Solid ha infatti avviato una importante collaborazione con Xbox: non sappiamo ancora di cosa tratterà, ma Kojima ha ammesso che è il gioco che avrebbe «sempre voluto fare».