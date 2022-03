Il prossimo progetto di Hideo Kojima urla PlayStation, con forza

Sappiamo ormai fin troppo bene che Hideo Kojima – papà della saga di Metal Gear Solid e non solo – è al lavoro su nuovi progetti non ancora svelati al grande pubblico.

Il creatore di Death Stranding, infatti, sarebbe attualmente all’opera non su uno, bensì su tre nuove produzioni al momento top-secret.

Mesi fa Kojima-san aveva infatti confermato di essere al lavoro su ben due giochi, nonostante i dettagli siano pressoché inesistenti.

L’unica cosa nota è che i prossimi progetti dell’autore nipponico saranno «oltraggiosi», come rivelato in un’offerta di lavoro apparsa in rete. Ora, però, Kojima potrebbe aver svelato qualcosa di più.

Come riportato anche da Push Square, Hideo Kojima avrebbe deciso di utilizzare molta della tecnologia messa a disposizione da Sony, cosa questa che suggerirebbe che almeno uno dei progetti in cantiere possa essere esclusiva PlayStation.

L’autore ha infatti ricevuto un prototipo della tecnologia di teleconferenza ‘MADO’ del gigante giapponese, che sta usando per supervisionare le sessioni di motion capture che si stanno svolgendo negli Stati Uniti.

Questo kit non è ancora disponibile al pubblico, quindi Kojima ha di fatto ricevuto un accesso anticipato sul materiale in questione.

Ma non solo: è interessante notare che le sessioni di motion capture sembrano svolgersi nello studio di Sony Santa Monica.

Ciò aumenta ulteriormente il fatto che uno dei nuovi progetti in arrivo dal papà di Metal Gear sia di fatto una collaborazione con il marchio PlayStation e che il gioco possa quindi essere destinato a PS5.

Non ci resta che attendere una conferma ufficiale, magari con il tanto atteso reveal che a quanto pare si sta facendo desiderare più del dovuto.

Kojima ha inoltre da poco reso noto di voler mettere al lavoro il team video, in riferimento alla recente apertura della divisione per film, TV e musica.

Restando in tema, avete letto anche il buon Hideo ha rivelato quello che – secondo il suo autorevole punto di vista – è il film di Batman migliore di sempre?