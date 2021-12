Hideo Kojima è già al lavoro sui prossimi giochi: saranno “oltraggiosi”

Hideo Kojima ha annunciato tramite il suo profilo social di essere alla ricerca di nuovo staff che possa collaborare ai prossimi progetti di Kojima Productions, che si preannunciano essere completamente originali.

Il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid ha infatti abituato i suoi fan a idee completamente nuove e rivoluzionarie allo stesso tempo: sembra che anche i prossimi giochi del suo studio non saranno affatto da meno.

Un primo annuncio potrebbe invece arrivare già in occasione di The Game Awards 2021: Kojima starebbe infatti lasciando intendere che il suo nuovo gioco verrebbe presentato nello show di Geoff Keighley.

Potrebbe già essere stato scoperto anche chi sarà il protagonista di questo nuovo titolo: una scelta sicuramente familiare per chi ha giocato l’ultima opera del geniale director.

Il breve post rilasciato sui social network ha però fornito qualche indizio aggiuntivo su ciò che potremo aspettarci da questo misterioso gioco, che sembrerebbe straordinario, nel vero senso della parola:

We are currently recruiting staff for Kojima Productions.

We create AAA-class "original titles" and completely new "outrageous titles". https://t.co/F3bRvc6TII

