Amazon anticipa il Natale: tantissimi giocattoli in offerta!

Si sta avvicinando il periodo natalizio e, come ogni buon Natale che si rispetti, moltissime persone staranno cercando giocattoli da regalare ai propri figli, nipoti o conoscenti. Fortunatamente, il noto store online Amazon viene in vostro aiuto e, fino al 7 novembre, in occasione della “settimana del giocattolo“, offre la possibilità di portarsi a casa tantissimi prodotti a prezzi imperdibili.

Quando si parla di giocattoli, non si può prescindere da alcuni dei marchi più prestigiosi in circolazione, come LEGO, Hasbro, Nerf, e Barbie senza tralasciare chiaramente i giochi da tavolo buoni per ogni occasione con gli amici e i parenti. Ad esempio per soli 18,90€ potete mettere le mani su Jumanji, gioco da tavolo ispirato al film originale del 1995, che offre una plancia di gioco in cartone, mentre nella confezione sono compresi un rinoceronte 3D in plastica, 4 pedine in legno, 1 clessidra, 1 dado numerato e tanti altri accessori per divertirsi in famiglia o con gli amici.

Certamente non si possono tralasciare i molteplici set LEGO, tra cui lo splendido set espansione LEGO Super Mario Sumo Bor Topple Tower, che potete portarvi a casa a soli 24,09€, rispetto agli usuali 29,99€. In questo set, i bambini possono inserire una sfida per abbattere il Boss Sumo Bros. Il set LEGO Super Mario Sumo Bor Topple Tower, composto da 231 pezzi, misura 23 cm di altezza e 20 cm di larghezza nella sua forma base e può essere combinato con altri set della stessa linea.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

