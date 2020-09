Giochi Nintendo Switch: le migliori offerte su Amazon

Aggiornamento 28 settembre: abbiamo aggiornato la nostra selezione di sconti e i prezzi per quelli disponibili!

Dal suo lancio nel 2017, Nintendo Switch ha visto la sua libreria di videogiochi farsi sempre più ampia, con costanti uscite che spaziano tra i generi più vari. Ad oggi, quindi, su Switch è possibile giocare avventure, platform, sportivi, giochi di corse, giochi di ruolo, party game: la scelta è assolutamente ampia.

È anche vero, però, che raramente vengono proposti sconti sui titoli per Nintendo Switch – ancora meno, su quelli realizzati da Nintendo stessa. Per questo motivo, abbiamo deciso di segnalarvi alcuni sconti sui giochi Switch proposti dal rivenditore Amazon, che rappresentano delle occasioni importanti anche e soprattutto in virtù delle scarse oscillazioni di prezzo a cui assistiamo di solito.

Tra i videogiochi firmati da Nintendo stessa segnaliamo ad esempio l’eccellente Splatoon 2. Il colorato sparatutto della casa di Kyoto, accolto molto positivamente dalla critica, si acquista con 48,65€ in saldo, rispetto ai 59,99€ normalmente previsti.

Gli amanti della celebre serie possono invece approfittare di una promozione dedicata a Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Il gioco, rifacimento dell’originale uscito nel 2006, in promozione costa 45,99€ anziché 59,99€ come da listino. Troviamo uno sconto simile anche sull’ottimo Super Mario Odyssey, uno dei titoli che hanno trainato Switch nel suo primo anno sul mercato. Il reinventato platform dedicato al personaggio più famoso della storia dei videogiochi è in saldo a 49,99€, a fronte dei 59,99€ richiesti di listino. La promozione è identica anche a quella dedicata a The Legend of Zelda: Link’s Awakening: il remake del gioco uscito originariamente su GameBoy costa 46,99€ anziché 59,99€.

Di genere completamente diverso e incentrata sull’azione è invece l’esperienza di Astral Chain: il gioco firmato dai veterani di PlatinumGames costa 46,99€, in saldo rispetto ai 59,99€ del costo di listino.

Non mancano nemmeno gli sconti dedicati ai videogiochi di terze parti e non esclusivi – ossia firmati da compagnie che li rendono disponibili anche su altre console. Se amate il calcio, ad esempio, potete approfittare dello sconto su FIFA 20 per guidare la vostra squadra del cuore a 36,05€, con uno sconto corposo sul normale prezzo di 49,99€. Se, invece, il calcio non fa per voi, potreste trovare più interessante l’importante sconto proposto per Dragon Ball FighterZ: il gioco i combattimento di Bandai Namco, che propone un roster di protagonisti dalla saga anime, in saldo costa solamente 34,88€ anziché 59,99€.

Da non perdere anche la promozione sul capolavoro The Witcher 3: Wild Hunt: il gioco di ruolo di CD Projekt RED è stato adattato per poter essere giocato anche in portatile su Nintendo Switch e si compra a 45,99€ grazie alle offerte, mentre normalmente costerebbe 59,99€.

Infine, a chi vuole approfittare delle caratteristiche di Nintendo Switch per scatenarsi e danzare un po’ segnaliamo Just Dance 2020: il gioco di Ubisoft dedicato al ballo è in saldo a 33,13€ anziché 60,99€, con quindi un risparmio davvero importante per le vostre tasche.

