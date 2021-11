Nintendo fa giochi solo per bambini? Se lo credete, vi sbagliate di grosso

Nintendo è stata associata, probabilmente da sempre, all’idea di videogiochi adatti ai bambini e poco più, soprattutto dai detrattori.

Titoli come Animal Crossing: New Horizons contribuiscono ad alimentare questo stereotipo, nonostante la grande fascia di pubblico che accoglie.

Poco importa che i giochi Nintendo, tra cui anche l’ultimo Animal Crossing, abbiano ricevuto anche l’apprezzamento delle star del cinema più famose del momento.

Mentre ci sono eroi della Grande N che, proprio per il loro aspetto rassicurante, si sono rivelati delle vere e proprie miniere d’oro per l’azienda in generale.

Ma quindi Nintendo fa davvero solo giochi per bambini? Qual è l’utente medio di Switch in realtà?

Beh, se siete tra quelli che sono convinti che i videogiochi della Casa di Kyoto siano per bambini, sappiate che vi state sbagliando di grosso.

La nostra sicurezza nell’affermarlo arriva dall’ultimo report finanziario dell’azienda che, in una serie di dati molto interessanti, inserisce anche le fasce d’età che utilizzano le console Nintendo.

Oltre al fatto che la famiglia Switch ha venduto oltre 90 milioni di console nel mondo dal lancio, sappiamo dai dati che la tendenza attuale è ad avere più di una Switch in casa, spesso.

Comprensibile vista la diversità dell’offerta dell’hardware, che permette alla versione Lite di convivere con le altre, ad esempio. Ma quanti anni hanno i giocatori in questione?

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, estratta dal report, c’è una bella diffusione in quanto all’età dei giocatori. Ma soprattutto c’è un picco notevole nei giocatori poco più che ventenni, che staccano di gran lunga tutte le altre età.

Quindi, mentre Nintendo sta già puntando alla next-gen, possiamo toglierci finalmente di mezzo questa vecchia storia dei “giochi per bambini”, non trovate?

Anche perché stanno arrivando tanti film legati ai personaggi della Grande N, che piacciono ormai a tutti, e non solo incentrati su Mario.

Ora bisogna solo risolvere l’empasse dell’abbonamento Online, che è la pietra dello scandalo delle ultime settimane.