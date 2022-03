Il più grande nemico di V in Cyberpunk 2077 è… la sua macchina

L’ultimo gioco di ruolo di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, è stato un caso fin dalla sua uscita e recentemente è finalmente arrivato su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nonostante l’atteso aggiornamento, che ha reso fieri gli sviluppatori tanto da fargli affermare di avere finalmente portato il gioco a essere un vero RPG, sembra che bug e glitch di cui soffriva precedentemente Cyberpunk siano ancora rimasti.

Tra questi ne annoveriamo alcuni sicuramente divertenti, in grado di creare siparietti esilaranti e farci sorridere.

L’ultima arriva da un post su Reddit, dal nome “First my wife, now my car!!?” in cui l’utente mostra un evento totalmente inaspettato che l’ha sorpreso durante lo svolgimento di una missione.

Il giocatore, per andare a prendere qualcuno dall’altra parte di Night City, ha chiamato la sua macchina per poter sfrecciare tra le strade illuminate della città.

Di solito il veicolo richiamato si ferma in prossimità del giocatore, per far sì che questo possa entrare nell’abitacolo e poi partire.

In questo caso, tuttavia, la macchina continua a muoversi, indugia in qualche strano movimento ondulatorio, per poi ritornare sui suoi passi e scappare via da V.

A questo punto il giocatore comincia a rincorrere il veicolo, che non è veloce tanto da sparire dalla sua vista, ma neanche così lento da permettere a V di raggiungerlo.

Sicuramente è qualcosa che tutti noi si potrebbero aspettare da un gioco come Cyberpunk 2077, che non ha mai lesinato troppo con i bug relativi al traffico e al suo comportamento, nonostante le recenti migliorie per la gestione del panico da parte degli autisti virtuali.

Nonostante tutto, il gioco continua ad aggiornarsi, e proprio l’ultimo update nasconde una missione particolare tutta da scoprire.

Infine, anche dal punto di vista delle romance sono state introdotte novità: adesso i/le vostri/e partner possono mandarvi messaggi che di certo non scorderete.