Ora le vostre romance in Cyberpunk 2077 possono mandarvi anche messaggi… piccanti

Da qualche giorno CD Projekt RED ha reso disponibile non solo la versione next-gen di Cyberpunk 2077 (almeno in digitale), ma ad accompagnarla è stata la patch 1.5 su tutte le piattaforme, che ha introdotto alcuni nuovi fix e diverse migliorie rispetto al gioco base.

Una di quelle annunciate dal team polacco, come vi avevamo raccontato nel nostro articolo dedicato, era legata anche alle romance che V può tessere durante le sue scorribande a Night City: in precedenza, infatti, le relazioni arrivavano a un “punto morto” in cui non era più possibile interagire con il partner, ma ora sarà diverso.

CD Projekt ha promesso che potete, ad esempio, fare visita alla vostra dolce metà nel suo appartamento, ma non solo: apprendiamo da Kotaku, su segnalazione di un giocatore, che non solo il vostro partner vi manderà messaggi, ma a quanto pare potranno essere anche messaggi che tenteranno di stuzzicare un po’ le fantasie di V.

Nel caso di un V maschile e una relazione con Panam, ad esempio, potrete ricevere anche voi un messaggio della ragazza che, come testimoniato dalla foto, sta per farsi la doccia e che dice di essere impegnata a pensarvi. Le risposte a questa foto possono essere di toni abbastanza diversi, per chiederle di passare a casa o per scherzare sul fatto che sia «annoiata» e quindi abbia deciso di inviarvi la foto.

È probabile che interazioni del genere siano previste anche con Judy, River e Kerry, le altre romance possibili che abbiamo ampiamente esplorato nella nostra guida.

Altre testimonianze dei giocatori segnalano anche la possibilità di ricevere ora messaggi sui temi più disparati dai loro partner (e dai loro parenti!), segno che l’idea di CD Projekt RED di rendere meno statiche le romance – e, soprattutto, di non portarle a un punto morto – ha trovato finalmente realizzazione.

Ricordiamo ai nostri lettori che se possedete il gioco su PS4 o Xbox One avete diritto all’upgrade next-gen gratis. Se non lo avete ancora comprato, potete anche provare il gioco gratis per cinque ore sia su PS5 che su Xbox Series X (o Series S) per farvi un’idea se possa fare per voi o no.