Cyberpunk 2077, l’ultimo aggiornamento nasconde una missione “segreta”

La patch 1.5 di Cyberpunk 2077 ha finalmente ottimizzato l’ultima fatica di CD Projekt per le console di ultima generazione, introducendo anche attesi miglioramenti che hanno reso Night City più viva che mai.

Negli ultimi giorni i fan si sono infatti divertiti a riesplorare Cyberpunk 2077, scoprendo novità che gli sviluppatori non avevano ufficialmente annunciato: tra questi c’è anche una quest nascosta molto particolare.

Il tutto mentre il team polacco continua a lavorare per migliorare l’ottimizzazione: proprio nelle ultime ore è stato reso disponibile un hotfix importante su PC.

Come riportato da Game Rant, la missione in questione è davvero originale in quanto, a differenza di altre quest completabili, non solo potrà essere trovata esplorando casualmente, ma non sarà nemmeno segnata nel nostro apposito menù.

L’utente Reddit makavelinow ha scoperto un NPC in lacrime vicino a un molo, con cui apparentemente non si può interagire: esplorando accuratamente l’area potrete però scoprire che ha lasciato cadere un oggetto in acqua.

Potrete dunque decidere di immergervi per restituirglielo: il personaggio vi ringrazierà e tirerà fuori un cellulare, che sembra includere un codice particolare.

I fan sono dunque convinti che si tratti di un segreto che potrebbe condurre a una rivelazione molto più importante, anche se al momento non è chiaro se sia effettivamente così o quale sia effettivamente la rivelazione che gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno nascosto.

In ogni caso, potete osservare l’evento in azione voi stessi nella clip video che vi riproporremo di seguito:

Vedremo se questa missione «segreta» porterà effettivamente a una grande sorpresa o se si è trattato semplicemente di un incontro bizzarro: vi terremo naturalmente aggiornati qualora emergessero conferme, ma nel frattempo potrete provare voi stessi a completare la quest.

La patch 1.5 aveva già aggiunto un nuovo animale domestico molto particolare: si tratta di un simpatico easter egg legato a una delle prime missioni del gioco.

E a proposito di segreti, qualcuno ha scoperto anche un interruttore misterioso, apparentemente senza una ragione specifica ma che è possibile premere.