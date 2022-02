Cyberpunk 2077 ora è davvero un RPG per CD Projekt, dopo la patch 1.5

Il lancio di Cyberpunk 2077 deluse molti giocatori a causa di diverse promesse non mantenute e di una generale scarsa ottimizzazione: la vicenda causò grandi danni alla reputazione di CD Projekt, che ha lavorato duramente per sistemare la situazione con tante patch.

La situazione era diventata talmente grave che gli sviluppatori avevano smesso di definire Cyberpunk 2077 un RPG nelle descrizioni ufficiali, promettendo che avrebbero lavorato duramente per riconquistarsi la fiducia della community.

Dopo molteplici aggiornamenti, pochi giorni fa alla fine è arrivato quello che viene considerato l’update più importante: la patch 1.5 non solo porta il titolo nella next-gen, ma introduce anche tanti richiesti miglioramenti al gameplay.

Non si tratta dunque solo di evidenti miglioramenti grafici, visibili anche nella versione PC del titolo, ma di una vera piccola rivoluzione che rende Night City ancora più coinvolgente.

Per questo motivo, come riportato da Kotaku, adesso CD Projekt sembra sentirsi abbastanza sicura delle novità introdotte per tornare a chiamare la loro ultima fatica un gioco di ruolo, senza temere possibili smentite.

Sia nella pagina ufficiale di Steam che nelle pagine social media, Cyberpunk 2077 è tornato infatti a essere definito un action RPG, contrariamente a quanto invece accadeva pochi giorni prima che la patch 1.5 venisse lanciata.

I giocatori non erano infatti convinti che prima il titolo potesse effettivamente essere definito come appartenente a tale genere, dato che le scelte non sembravano importare e che l’intera esperienza videoludica non riusciva ad essere coinvolgente come molti giocatori desideravano.

L’ultimo aggiornamento ha però introdotto tante nuove possibilità di personalizzazione, migliorato le meccaniche di gameplay, reso Night City più viva, approfondito le opzioni di Romance e tante altre novità che, secondo il giudizio di CD Projekt, hanno fatto meritare a Cyberpunk 2077 il diritto di tornare ad essere inserito tra gli appartenenti a tale genere.

I giocatori sembrano aver reagito positivamente alle ultime novità introdotte, dunque il momento sembra essere quello appropriato: non resta che aspettare di scoprire quali altri miglioramenti arriveranno nelle prossime settimane.

La priorità rimane infatti sicuramente quella di risolvere un fastidioso bug che si è presentato nelle versioni PS4: in alcuni casi, la patch 1.5 arriva perfino a danneggiare i dati di gioco.

Gli sviluppatori stanno inoltre cercando di capire se sarà possibile renderlo next-gen su tutte le ultime piattaforme: non sono infatti sicuri che Series S possa superare il cap di 30 FPS.