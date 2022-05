Il nuovo Warcraft mobile è ufficiale, ed è una piccola sorpresa

Blizzard ha rivelato oggi il nuovo gioco mobile ambientato nell’universo di Warcraft. Warcraft Arclight Rumble è, come lo chiama lo stesso sviluppatore, un gioco ‘tower offense’, un po’ diverso quindi dai classici tower defense.

Il mondo di Azeroth (che potete scoprire con uno splendido libro su Amazon) torna quindi di prepotenza su smartphone e tablet.

Già lo scorso mese di aprile si era iniziato a parlare del gioco, non senza un certo grado di interesse generale da parte dei giocatori.

Ora, come riportato anche da Venture Beat, Activision Blizzard ha deciso di ufficializzare scendendo nel dettaglio della sua nuova produzione.

Warcraft Arclight Rumble è di base un gioco strategico che darà ai giocatori l’opportunità di vestire i panni dei vari personaggi del mondo fantasy Blizzard, sia in modalità PvP che PvE.

Presentato come un gioco giocato all’interno dell’universo di Warcraft, i giocatori possono scegliere eroi e cattivi da schierare sul campo di battaglia.

Personaggi come Jaina Proudmoore e Grommash Hellscream faranno il loro ingresso scena, per un totale di ben 65 personaggi provenienti da cinque famiglie differenti (Alleanza, Orda, Bestie, Roccianera e Non Morti). Poco sotto, il trailer di annuncio di Warcraft: Arclight Rumble.

Il marchio Warcraft ha già avuto un certo successo su mobile con Hearthstone, il gioco di carte digitali disponibile su telefonia mobile e PC.

Una closed beta è in arrivo ‘presto’ (è possibile pre-registrarsi a questo indirizzo, nel caso vogliate provarlo con mano) mentre il gioco includerà anche il supporto multiplayer, incluso il gioco cooperativo e una modalità duello.

Restando in tema Blizzard, solo pochi giorni fa giorno fa il colosso americano ha annunciato che Diablo Immortal, il discusso titolo mobile, uscirà anche su PC.

Ma non solo: di recente, Activision ha anche chiuso un team di sviluppo storico, per riconvertire il team a lavorare sulle loro proprietà intellettuali di successo, più incisive ai fini di mercato.