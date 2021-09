Il nuovo videogioco di Amazon è qui (e ha già battuto due record)

Amazon, il gigante della vendita online, da diverso tempo si è lanciato nel gaming, sebbene solo ora con New World si può parlare di debutto vero e proprio, un debutto forte di un successo davvero immediato.

Scaricabile direttamente dalla piattaforma base, il titolo ha da subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, specie per il suo stile sobrio e adulto e un comparto grafico tutto sommato notevole.

Crucible è diventato tristemente famoso per essere stato lanciato, poi riportato alla fase beta, infine cancellato, mentre New World è stato più volte posticipato facendo temere il peggio.

Proprio ad agosto di quest’anno il promettente MMO fantasy è stato rinviato per la terza volta, lasciando decisamente perplessi i giocatori incuriositi da questo titolo realmente particolare.

Ora, come riportato anche da IGN USA, New World è diventato già il titolo Steam più giocato del 2021, anche se è stato reso disponibile da un solo giorno.

Non solo: il nuovo MMO di Amazon Games è anche il gioco più giocato del 2021, con il suo picco di giocatori che ha superato la soglia dei 200mila giocatori, battendo quindi il record detenuto da Valheim.

Al momento in cui scriviamo, New World ha 684.364 giocatori contemporanei e un picco di 707.230, che ha raggiunto circa mezz’ora fa. Sulla piattaforma Twitch, si registrano 947mila spettatori che stanno guardando i live stream del gioco.

La descrizione ufficiale del titolo recita:

Scopri un emozionante MMO open-world ricco di pericoli e opportunità in cui dovrai vestire i panni di un avventuriero naufragato sull’isola soprannaturale di Aeternum in cerca di un nuovo destino.

Ti aspettano infinite opportunità, trabattaglie e attività varie, come la raccolta di risorse e la forgiatura di materiali mentre ti addentri tra le rovine e la natura selvaggia dell’isola.

Sfrutta i poteri soprannaturali o imbraccia armi letali in un sistema di combattimento senza classi in tempo reale e combatti da solo o con un gruppo ristretto di alleati, oppure in eserciti di massa nelle battaglie PvE e PvP. La scelta è tua.