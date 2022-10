Con questi peluche di Pokémon Scarlatto e Violetto vi potete allenare a scegliere gli starter

Pokémon Scarlatto e Violetto, come ogni titolo della serie, vi metterà di fronte alla tremenda situazione di dover scegliere uno starter.

La coppia di titoli che darà il via alla nuova generazione di Pokémon, con Scarlatto e Violetto che potete recuperare entrambi su Amazon, ha già dato agli allenatori molte cose di cui discutere.

I nuovi titoli daranno la possibilità ai giocatori anche di combattere in un modo diverso, per la prima volta dopo tantissimi anni.

E i fan hanno potuto avere un assaggio delle nuove creature che arriveranno nella prossima generazione, e una delle ultime è davvero spaventosa.

Come se scegliere il Pokémon iniziale non fosse già una decisione abbastanza difficile, e le tre creaturine che vedete qui sopra non aiutano, Sanei Boeki ha annunciato una linea di peluche Pokémon Scarlatto e Violetto che vi renderanno ancora più difficile dire di no a due di loro.

I peluche Sprigatito, Fuecoco e Quaxly si uniscono alla “Collezione All Star” dell’azienda.

Saranno disponibili in due diverse dimensioni, con il modello più grande che arriva a circa 35 cm di altezza, mentre il più piccolo è di circa 12 cm, con tanto di catenina per essere appeso alle chiavi o alla borsa.

I peluche sono disponibili tramite Amazon Japan che, come sapete, effettua anche spedizioni internazionali.

Venendo al dunque, il prezzo di partenza per la versione più grande è ¥6.600 (circa €45) mentre i peluche più piccoli costano ¥1.650 (circa €11), spedizioni escluse.

Siete ancora in tempo per avere i vostri peluche prima che Scarlatto e Violetto arrivi nei negozi, così da avere tempo per capire quale Pokémon scegliere per la vostra squadra.

Sempre perché la Pokémon-mania non è affatto morta ma, anzi, coinvolge anche le star dello show business come Ed Sheeran.

Nell’attesa dell’uscita vi ricordiamo che abbiamo già avuto l’occasione di giocare un po’ a Pokémon Scarlatto e Violetto. Trovate il nostro resoconto su queste pagine, nell’attesa di arrivare su Paldea.