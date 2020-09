Google Stadia ha già uno sfidante: annunciato Amazon Luna

Google Stadia non è ancora riuscita ad affermarsi con veemenza e ha già un concorrente di tutto rispetto: nel corso della giornata odierna è stato annunciato Amazon Luna, il servizio in abbonamento in cloud realizzato dal gigante del retail guidato da Jeff Bezos.

Amazon ha annunciato che il servizio sarà disponibile su PC, Mac, Amazon Fire TV, iPhone e iPad – e, in futuro, anche su piattaforme Android. Inoltre, sarà accompagnato da un controller appositamente realizzato, proprio come nel caso di Stadia.

Amazon Luna per ora è annunciato per gli USA

Il prezzo iniziale previsto è di $5,99 mensili (ma dovrebbe cambiare dopo l’accesso anticipato). Vi consentirà di accedere a una selezione di titoli Luna+ in 4K e 60 fps, con la libreria che dovrebbe contare su oltre 100 videogiochi come Control, Panzer Dragoon, Resident Evil 7, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, ABZU, GRID e Brothers: A Tale of Two Sons.

La libreria sarò anche ampliata ulteriormente con altri giochi, come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals: Fenyx Rising. Tutti e tre i titoli Ubisoft saranno disponibili fin dal giorno di lancio sul mercato.

Il servizio avrà anche delle integrazioni con Twitch, piattaforma di streaming che è proprio di proprietà di Amazon: seguendo il vostro streamer preferito, ci sarà una funzione che vi permetterà di accedere subito al titolo mostrato, se presente nella libreria di Luna.

Il controller Amazon Luna è compatibile con Alexa

Il controller di Amazon Luna

Per quanto riguarda il controller, che sarà compatibile con Alexa, Amazon ha confermato che avrà un costo di $49,99 (anche in questo caso per l’accesso anticipato). Dotato di un impianto multi-antenna per comunicare con il cloud, secondo Amazon è realizzato per ridurre al minimo la latenza e sarà compatibile con i diversi schermi che utilizzerete, il che vi permetterà di passare rapidamente da PC a Fire TV al vostro smartphone.

Vedremo quando ci saranno notizie concrete su pricing e possibile arrivo in Europa, con il servizio per ora annunciato solo per il mercato USA, come confermato da The Verge.