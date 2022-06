Il nuovo gioco coi dinosauri (e Vin Diesel) sarà un soulslike preistorico

L’attore Vin Diesel – celebre per la sua il successo della saga cinematografica di Fast & Furious – tornerà nel mondo dei video per ammazzare dinosauri e altri nemici piuttosto assurdi nel mondo preistorico di ARK 2.

Seguito ufficiale di ARK: Survival Evolved (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) il nuovo gioco promette di essere tanto trash quanto avvincente.

Già il primo trailer aveva dimostrato quanto ARK 2 fosse così strano da lasciare il segno, specie per gli amanti dei dinosauri, ma a quanto pare ora alcune recenti dichiarazioni lo renderanno ancora più appetibile.

Difatti, come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che il sequel di ARK possa avvicinarsi al classico sistema di gioco dei soulslike.

ARK 2 avrà infatti un sistema combattimento molto simile a quello dei souls, il che significa che i nemici saranno probabilmente difficili da eliminare e richiederanno vari tentativi per essere sconfitti.

Reso famoso dal catalogo di titoli targati, vale a dire Elden Ring, Dark Souls e Bloodborne, il genere dei soulslike continua quindi a creare proseliti.

I giocatori di ARK 2 dovranno quindi aspettarsi un gioco davvero impegnativo: secondo lo sviluppatore Studio Wildcard, il gioco di sopravvivenza avrà «un’azione pesantemente basata sulle abilità, simile a quella dei souls», descritta come «una direzione innovativa raramente sperimentata in un gioco di sopravvivenza basato sul PVP».

Ma non solo: sempre Studio Wildcard ha inoltre dichiarato che ARK 2 sarà caratterizzato da un gameplay in terza persona con «meccaniche avanzate per il personaggio» come free-climbing e parkour.

Non ci resta quindi che attendere di vedere il gioco in movimento, magari scoprendo anche la data di uscita.

Restando in tema, da pochi giorni potrete riscattare gratis su Steam proprio il primo e celebre survival con i dinosauri, senza alcun costo aggiuntivo: ecco come averlo.

Infine, se amate i sauropodi che hanno dominato la Terra oltre 65 milioni di anni fa, date un’occhiata anche al prossimo e assurdo action targato Capcom.